Віднедавна вимушені переселенці в Україні почали отримувати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, яка становить 2220 гривень щомісячно протягом 3 місяців на члена родини і здійснюється одним платежем.

Хто має право подати заявку на виплати від ООН

Згідно з роз'ясненням представників благодійного фонд4 «Право на захист», який є офіційним партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні, подати заявку на грошову допомогу ООН можуть родини, які:

не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій;

раніше допомогу від міжнародних організацій; мають дохід, менший за 5400 грн на особу;

є переселенцями, які перемістилися після 24.02.22, або особами, що не переміщувалися, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська; або є людьми, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24.02.2022 року;

року; мають хоча б один із критеріїв вразливості: наявність у сім'ї без батька (матері) однієї або кількох дітей віком до 18 років або осіб похилого віку (55 років і старше); наявність однієї самотньої особи похилого віку (55 років і старше) або особи похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років; наявність серед членів родини однією або кількох осіб з особливими потребами; наявність прийомних дітей.

Юристи наголошують, що мають бути виконані всі чотири вищезазначені умови та надані відповідні документальні підтвердження.

Подати заявку онлайн чи самостійно неможливо — збір даних здійснюють фахівці БФ «Право на захист».

Дані вносяться в систему, де буде у подальшому додатково опрацьовано та перевірено на факт відповідності умовам грошової допомоги. Через постійну ймовірність шахрайства реєстрація внутрішньо переміщених осіб здійснюється тільки особисто, за виключенням сімей, членами яких є маломобільні люди та які не можуть прибути до пункту реєстрації. Для них, як виняток, допускається реєстрація засобами відеозв'язку за оригіналами документів, які має принести хтось з родичів чи довірена особа (за умови надання також медичної довідки, що підтверджує стан здоров’я маломобільної особи), розповіли у Фонді журналістам РБК-Україна.

Нагадаємо, що з 16 лютого також стартував спільний проєкт Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України щодо підтримки ветеранів війни. В його рамках ветерани війни з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи, отриманої в результаті бойових дій, зможуть отримати по 16 тисяч гривень. Виплати буде розбито на чотири місяці, протягом яких виплачуватиметься по 4 тисячі гривень.

Фото poltava. to/

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