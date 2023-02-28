Сміх, безумовно, можна назвати ліками: наші кровоносні судини розширюються, коли ми сміємося. Це забезпечує серце більшою кількістю кисню. Але, як і у випадку з будь-якими хорошими ліками, виникає запитання: чи є побічні ефекти? Професор Пітер Онг з лікарні Роберта Боша в Штутгарті заявив, що кілька років тому там було проведено дослідження, метою якого було вивчити користь сміху для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, повідомляє herzstiftung.de. Результат — він дійсно корисний для серця.

«Коли ми сміємося, напружуються близько 300 м'язів — від голови до живота, 17 з них — на обличчі, — розповів лікар. — Короткий час організм дуже активно працює, а також стимулюється метаболізм. При цьому виділяються гормони щастя — ендорфіни (вони мають і знеболювальну дію) і серотонін, а також імуноглобуліни, які зміцнюють захисні сили організму. Крім того, активується парасимпатична нервова система».

У масштабному дослідженні (Japan Gerontological Evaluation Study — JAGES), в якому взяли участь близько 21 000 чоловіків і жінок у віці не менше 65 років, японські вчені фіксували, як часто окремі учасники сміялися в процесі свого повсякденного життя. З'ясувалося, що ті, хто сміявся кілька разів на день, незалежно від статі, мали менше серцевих захворювань або інсультів, ніж ті, хто сміявся рідко або лише зрідка. Американські дослідники з Університету Мериленду виявили, що сміх покращує кровообіг і таким чином запобігає серцево-судинним захворюванням. Смішні сцени з фільмів покращили кровообіг у 19 з 20 учасників — на 50 відсотків. Насильницькі сцени, з іншого боку, зменшили кровотік вдвічі у 14 з 20 учасників.

Дослідники з Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері показали гумористичні відеоролики групі дорослих учасників експерименту та виявили, що під час сміху частота серцевих скорочень у всіх учасників знижувалася в середньому на 7,6 удару на хвилину. Після цього частота серцевих скорочень знову зростала, але залишалася приблизно на три удари нижче початкового значення. І ще: дихання стає більш ефективним, знижується ризик запалення.

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