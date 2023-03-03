9 березня 2023

Рівно сто років тому один молодий паризький підприємець переїхав до Америки і зайнявся оптовою торгівлею французькими винами. Його фірма стрімко розвивалася і досить швидко стала однією з найвідоміших у Сан-Франциско. Це було тим більше дивно, оскільки це відбувалося все під час економічної кризи.

Так ось. До 25-річного ювілею фірми успішний бізнесмен влаштував велике свято, на яке були запрошені численні почесні гості та журналісти. Один з репортерів поставив керівнику фірми питання, що викликало у того легку посмішку:

- У самий розпал світової економічної кризи вам удалося не тільки створити нову справу, поставити фірму на ноги, але невдовзі навіть розширити її до величезних розмірів. У чому секрет такого успіху?

- Ви, мабуть, будете сміятись, — відповів ювіляр, — якщо я вам скажу правду. Але я таки це зроблю. У перші роки після переїзду до Америки моє знання англійської мови було настільки поганим, що я практично не міг читати газет. Тому я майже нічого не знав про кризу, від якої підприємці щодня буквально божеволіли…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.