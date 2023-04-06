«Зі складу — й одразу в Бахмут»: як благодійники з фонду допомагають військовим та цивільним

«Зі складу — й одразу в Бахмут, — розповідає Сергій, волонтер Всеукраїнського благодійного фонду „Миру і Добра“, який з 2010 року опікується проблемами українців та вже вдруге за тиждень передає нашим воїнам чергову партію допомоги, — Відвантажували найнеобхідніше: продукти, воду, медобладнання й ліки, спорядження для саперів, рятувальників, захисні шоломи, бронежилети й багато іншого».

Загалом Фонд намагається покривати усі запити, які надходять від Сил оборони. Проте окрім автівок, дронів та військової амуніції велику увагу у Фонді приділяють забезпеченню воїнів нормальними продуктами, питною водою, ліками, а також засобами особистої гігієни.

Проте понад пів року склади Фонду було заблоковано. Все через бажання деяких посадовців та їх поплічників «нагріти руки» на благодійній допомозі. Лиходії, маючи зв'язки та вплив, шляхом введення в оману представників Фонду, захопили і замкнули склади, на яких зберігалася благодійна допомога фронту та постраждалим від війни українцям. Заблокованим виявилося майно на понад 2 млн доларів.

«Частина допомоги була передана нам від благодійників із-за кордону, частину купували за народні донати та власні кошти. Цей склад був основний, з якого ми вивантажували гуманітарку по потребах і на фронт, і цивільному населенню», — розповідає віцепрезидент Фонду Олександр Цверкович.

Гуманітарка, яка була пошкоджена під час недопуску волонтерів

Тож не дивно, що пропозиція, яку отримали волонтери від «нових» господарів приміщення була наступна — продаємо гуманітарку, гроші ділимо. Отримавши відмову, вони пішли іншим шляхом. За допомогою «тітушок» з охоронної фірми, поки останні не пускали представників Фонду на склади, зловмисники потроху вивозили зі складів майно, частина допомоги, особливо харчові продукти, просто зіпсувалася. І таке беззаконня відбувалося в столиці України, в той час, коли це все мало б піти на фронт та в деокуповані регіони.

Представники ВБФ «Миру і Добра» неодноразово зверталися до правоохоронців, у суди та до міської влади. Проте час йшов, а нічого не вирішувалося. Тоді представники Фонду, отримавши документ із нацполіції щодо законності власних прав у доступі до складу, разом із військовими, яким і призначалася більша частина цієї допомоги, попрямували на склади.

Охорона не мала наміру пускати волонтерів. Але через те, що з представниками Фону прибули наші герої-захисники, вирішити не чинити спротив і порадившись із своїми господарями телефоном, пропустили.

Військова фура, яка прибула за допомогою, чекає дозволу на в'їзд на територію складів

Таким чином, при підтримці військових, волонтери змогли потрапити до приміщень із гумдопомогою та почати її видавати. Частина гуманітарки відразу поїхала до найгарячішої нині точки, у Бахмут.

Зокрема, медична рота Нацгвардійців поповнилася 14 медичними ношами, 10 укомплектованими аптечками, гомілковостопними фіксаторами, катетерами, шприцами, підгузками, антисептиками, перев'язувальними матеріалами, пластирами, термофольгою та іншими необхідними на фронті засобами.

«Через побратимів дізналися про Фонд, звернулися і отримали допомогу, — розповів один із військовослужбовців Національної гвардії України під час завантаження, — Нам передали багато необхідного, дуже складно усе перерахувати. Окрім, медичних препаратів і обладнання, також отримали чимало продуктів, гігієнічних засобів, посуду, кариматів, енергетиків, шоломів. Наші бійці наразі протистоять агресору на усіх фронтах, міцно тримають оборону. Тож ми щиро вдячні благодійникам».

Медики Нацгвардії отримують допомогу від Фонду

Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України отримала 4 палети макаронних виробів, 2985 банок тушкованки, 8 тонн борошна, 749 пляшок і 5607 банок солодких напоїв, 34 медичні ноші, 35 пожежних шлангів, 17 бронежилетів тощо.

Грузинський національний легіон, бійці якого воюють у складі ЗСУ і який нещодавно отримав поповнення в понад п'ятсот бійців, в якості допомоги від Фонду отримав 35 ящиків м'ясної шинки, 1400 банок тушкованки, антисептики, ковдри, тактичні костюми, аптечки тощо.

Продукти для Грузинського національного легіону

Лише за останні кілька днів представники Фонду завантажили найнеобхіднішим кілька фур та мікроавтобусів для ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції та рятувальників. Також допомагали й Київському міському центру соціальної підтримки дітей та сімей.

Допомога рятувальникам, військовим та цивільним

Власне ВБФ «Миру і Добра» працює й допомагає вже понад 10 років. Спочатку меценати Фонду дбали про малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-сиріт, людей похилого віку та розвиток дитячого спорту в Україні. З початком війни у 2014 році Фонд трансформувався під потреби суспільства. Багато уваги стали приділяти фронту. У 2014 році — це були гуманітарні конвої добровольчим батальйонам, особливо тим, які боронили Маріуполь. Продовжили адресно допомагати хворим дітям і дитячим будинкам, волонтери підтримували малозабезпечені родини, дбали про стареньких.

З початком повномасштабної агресії у 2022 році було відкрито нові напрямки: відновлення шкіл, дитсадків, будинків культури, які пошкоджені або зруйновані в результаті війни. Більше уваги приділили родинам переселенців та сиротам.

Роздача продуктових наборів в Авдіївці, Карлівці, Первомайському та Пісках Донецької області

В найкоротші строки завдяки самовідданості волонтерів Фонду, вдалося організувати штаби для надання термінової допомоги постраждалим від російської агресії. Ці пункти з'явилися в Києві, Київській, Харківській, Сумській, Запорізькій, Миколаївській, Донецькій та Херсонській областях. Також були створені мобільні групи, які доставляли допомогу в постраждалі регіони та у зону бойових дій.

В перші 100 днів повномасштабної війни волонтери Фонду разом з однодумцями годували щоденно 50 тис. людей, а за 150 днів від 24 лютого, представники ВБФ «Миру і Добра» роздали понад 100 тис. продуктових наборів, розвезли по Україні 7 тис. тонн продуктів та 120 тонн питної води. Окрім соціальної та гуманітарної складової благодійники активно працювали у військовому напрямку. Зокрема, було закуплено, відремонтовано і передано хлопцям на фронт 30 автомобілів, 5 евакуаційних автобусів, запчастини до техніки, дрони, військова амуніція і спорядження.

Автобус MAN SL223, який Фонд придбав для перевезення та евакуації людей

Неодноразово представники Фонду обирали місцем призначення своєї благодійної місії найгарячіші точки — Авдіївку, Бахмут. Адже, підтримка Сил оборони на цих напрямках стратегічно важлива для нашої Перемоги, і це усі розуміють. Тож продовжувати допомагати неодмінно будуть, впевнені волонтери, аж до нашої перемоги.

Незважаючи на те, що наразі благодійники і змогли потрапити на склади та продовжити свою справу, проте в правовому полі ситуація залишається не вирішеною, а винні в блокуванні не покарані.

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram