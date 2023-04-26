«Починаєте бігти на місці»: як самостійно справитись із панічною атакою

За час війни багато українців взнали, що таке панічна атака. Вона проявляється серцебиттям, тривогою, пітливістю, шумом в голові, неприємними відчуттями в грудній клітці, запаморокою, закладанням вух, тривогою, звірячим страхом, що ви можете втратити свідомість, зійти з розуму, що може трапитися інфаркт, інсульт. Як навчитись її не боятись, на своїй сторінці у соцмережі дав поради психіатр Євген Скрипник:

«Варто зрозуміти, що панічна атака не така страшна і що ви можете нею керувати. Кожен день робимо вправу на посилення симптомів. Дихаєте швидко та глибоко не менше хвилини, у вас з'являється запаморока, шум у вухах, пітливість, серцебиття, і внаслідок цього виникає тривога. Далі після цих симптомів починаєте бігати на місці — і відразу ваші симптоми зникають. Оскільки при швидкому та глибокому диханні накопичується велика кількість кисню, через це виникають симптоми, а коли ви починаєте бігти на місці, газовий склад крові нормалізується».

Поступово, додає лікар, ви починаєте розуміти, що стан при панічній атаці можете самостійно покращити. Цю вправу потрібно робити регулярно — тоді точно буде стовідсотковий результат.

Раніше «ФАКТИ» публікували поради Національної служби здоров’я України, як правильно вивести дитину зі стану панічної атаки і що при цьому не можна робити.

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram