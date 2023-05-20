Що робити у разі зникнення близької людини: в Мінреінтеграції назвали точний алгоритм дій

Під час окупації українських міст і сіл ворог залишає по собі безіменні братські могили, де поховано невинно убитих місцевих мешканців. Також людей можуть вивезти на територію рф чи білорусі.

Тому Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти вирішив нагадати, як слід діяти у разі втрати зв’язку з рідними під час бойових дій.

По-перше, необхідно повідомити про зникнення людини державним органам, які займаються їх розшуком. Зокрема, звернутися:

до відділення Національної поліції з відповідною заявою і здати ДНК-матеріали;

до Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію за номером 16−48 (для дзвінків з-за кордону +38 (044) 287-81-65 ) або через чат-боти у Telegram (https://t.me/nib_uncp_bot) чи Viber; (https://chats.viber.com/nib_uncp_bot)

) або через чат-боти у Telegram (https://t.me/nib_uncp_bot) чи Viber; (https://chats.viber.com/nib_uncp_bot) на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896−04−21.

Якщо ваша зникла близька людина є військовослужбовцем, також варто звернутися до:

командування військової частини, де особа проходила службу, із запитом щодо надання результатів службового розслідування;

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з якого особу було призвано на військову службу, щодо надання інформації.

Крім того, можна звернутися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста за номером: 0 800 300 155.

Нагадаємо, раніше юрист роз'яснив, що командир військової частини зобов’язаний вже у день зникнення безвісти військовослужбовця повідомити його сім'ю про дату і обставини зникнення бійця. При цьому сам командир не має права на власний розсуд встановлювати статус зниклого безвісти до завершення службового розслідування.

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