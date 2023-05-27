Дипломати відзначають слабку кадрову та інформполітику МЗС: про що йдеться

Україна зазнає складнощів у світовому інформаційному полі, у зв'язку з чим Міністерство закордонних справ потребує реформування, як свого інформаційного спрямування, так і підходів до підбору кадрів. Про це у коментарі «ФАКТАМ» заявили високопоставлені дипломати України.

Як зазначив екс-посол України в Хорватії, Боснії та Герцеговині Олександр Левченко, робота дипломатів щодо переговорів про передачу озброєння Україні потребує покращення.

«Для того, щоб перемогти у цій війні, ми маємо отримувати значно більше військової, військово-технічної допомоги, ніж зараз отримує Україна. Затягування війни — це людські жертви та серйозні економічні втрати надалі», — пояснив він.

Оцінюючи українську дипломатію в умовах війни, Левченко зазначив, що якщо на своєму інформаційному полі вона успішна, то на світовому — існують певні недоробки. Що таке перемога в інформаційній війні? Зрозуміло, на своєму інформаційному полі. Це найпростіше. У нас більш-менш ситуація гаразд. Друге та головне — це світове інформаційне поле.

«Тобто ті самі питання постачання озброєнь вирішує і спільна громадська, і політична думка», — сказав він.

Левченко пояснив: для того, щоб впливати на світову думку, дипломати і ходять на зустрічі. Також вони мають постійно виступати у ЗМІ, наголосив він.

«У цьому плані це чисто робота дипломатичних установ, тому що за кордоном у нас кореспондентів дуже і дуже мало, цим має займатися дипломатія. Чи є вона ефективною? Ми бачимо, що далеко ні. Міністр, заступники міністра, бачимо, виступають. Все, що йде нижче, посольств, які мають щодня працювати в інформаційному просторі своїх країн, ми фіксуємо досить слабку роботу, а це неприпустимо», — констатував він.

Співрозмовник поскаржився на той факт, що деякі посли не можуть зробити інтерв'ю за кордоном, незважаючи на те, що це їхній прямий обов'язок.

«І вони хитрують — дають інтерв'ю для українських ЗМІ, особливо, якщо там на місці є наш кореспондент. Але для цього є МЗС, заступники міністра, це не завдання послів, не їхня інформаційна робота — давати українським ЗМІ інтерв'ю. Вони мають давати інтерв'ю закордонним медіа, бо вони мають працювати у світовому інформаційному просторі», — наголосив він.

Левченко визнає, що українська дипломатія не допрацьовує саме щодо впливу на Сході, Латинській Америці, у зв'язку з чим закликає МЗС визначити цей напрямок головним.

«У загальнодержавній політиці МЗС має бути визначено головним виконавцем того, що Україна веде інформаційну війну у світовому інформаційному просторі, тому що інших ресурсів ми не маємо», — вважає він.

У свою чергу колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко зазначив, що в МЗС не завжди вистачає кваліфікованих кадрів.

«Неприпустимо, коли призначають на посади послів людей, які не працювали жодного дня в дипломатії, тому що я знаю, що таке дипломатична служба, від „А“ до „Я“…Я знаю, наскільки важко дипломатам, які пройшли навіть великий шлях тут, у центральному апараті, одразу адаптуватись в умовах роботи за кордоном, не кажучи вже про посаду посла», — пояснив він.

Він зазначив, що «у світі є така практика, коли робляться політичні призначення, але, знову ж таки, ми маємо в конкретній ситуації дивитися на те, що відбувається».

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