Нагадала Мерилін Монро: Лана Дель Рей виступила з першим повноцінним концертом за 3 роки

Лана Дель Рей виступила зі своїм першим концертом наживо за більш ніж три роки на фестивалі MITA 2023 у Ріо-де-Жанейро. 37-річна виконавиця всесвітньо відомої пісні Summertime Sadness в білявій перуці нагадувала Мерилін Монро, виконуючи пісні зі свого останнього альбому Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd. Фестиваль у Бразилії став першим повноцінним концертом співачки, чиє справжнє ім'я Елізабет Вулрідж Грант, з листопада 2019 року. пише pagesix.com.

В останні кілька років Дель Рей з'являлася лише на вечірніх ток-шоу і один раз виступила з групою Bleachers на фестивалі High Water у Південній Кароліні на початку цього року. Також номінантка на премію Греммі отримала нагороду Visionary Award на церемонії Billboard Women in Music 2023 за видатну кар'єру.

«У мене немає довгострокового бачення, але якщо вам цікаво, то я дуже, дуже щаслива, — сказала Дель Рей під час своєї промови. — Коли я випустила свій перший альбом 14 років тому, вода була не такою теплою. Я дуже рада за всіх, хто відчуває, що зараз в культурі настав чудовий час для того, щоб бути собою і самовиражатися. У 2008 році я так не відчувала».

У 2006 році Дель Рей випустила свій дебютний альбом Sirens. Однак саме реліз альбому 2014 року Born To Die зробив її культовою іконою.

Особисте життя співачки ці роки було насиченим. Як повідомляється, вона заручена з Еваном Вінікером, керуючим партнером Range Media, який опікується такими талантами, як Disco Biscuits, MAX і Daya. Чутки про заручини вперше з'явилися, коли Лана Дель Рей була помічена на заході Billboard у незвичайних діамантових прикрасах.

