Зеленський доручив Шмигалю опрацювати петицію щодо захисту дикої природи закарпатського Свидовця. Проте турбота про природу відвертає увагу від основного — заклик створити заказник загальнодержавного значення «Вільний Свидовець» перекреслює конституційне право українців, що живуть у високогір’ї Карпат, на гідне життя. Пікантності ситуації додає і той факт, що за екологічною ініціативою стоять європейські ліві, мета яких — боротьба з капіталом та приватною власністю. Про це пише Обозреватель.

Вже сьомий рік Ясінянська долина виборює своє право самостійно розвивати регіон у судах, хоча це право вони мають відповідно до чинного законодавства України. Масив вважається перлиною західної України та на відміну від економічно розвинутих та прогресивних європейських Альп, життя в українських високогір'ях — це справжній виклик. Практично щороку трапляються сильні повені, які змивають мости, лісові стежки, електромережі, сільськогосподарські угіддя. Влада визнає проблеми регіону і стимулює розвиток туризму, прийнявши «Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020−2022 роки». Однак через російську агресію план не був реалізований у повному обсязі. Але крім війни перепоною є екоактивізм. «Екоактивісти вважають, що краще законсервувати регіон, а місцеві жителі якось уже і самі виживуть. В результаті будь-яка ініціатива місцевих громад рубається на корені. Ніхто не хоче заглиблюватися в проблеми гірських сіл», — стверджує Голова Ясінянської селищної ради Андрій Делятинчук. Ініціатором руху «Free Svydovets», який розгорнув бурхливу кампанію проти освоєння гірських територій Карпат, є лівий французький фермер Орест Дель Соль, колишній учасник європейського кооперативу «Лонго Май», відомого своєю антикапіталістичною діяльністю. Українська «Вікіпедія» зазначає, що члени руху скуповують землі по всій Європі та прагнуть до розширення своєї території. Орест дель Соль також називає свою ферму в Карпатах власністю «Лонго Май». «Це все — не моя власність. Це належить „Лонго Маю“, інвестиції також кооперативу. Але водночас усі інші землі по Європі „Лонго Маї“ — теж мої. Це важко усвідомлювати. Усюди я у себе. Документ про право власності — хіба це важливо? Ви його щодня їсте? Важливо мати будинок, де тепло, де не переживаєте, що його заберуть», — наводить цитату Ореста дель Соля «Газета по-українськи».

Здавалося б, рух «Free Svydovets» цілком відповідає соціалістичній ідеології, яку, як зізнавався його координатор Орест дель Соль, він сповідує. Адже якщо не буде інвестицій у Карпатах — не буде там і віковічних опонентів соціалістів, капіталістів. Але залишається одне «але»: там живуть люди, і живуть вони у гірських селах менш ніж скромно. Тож інвестиції у той же Свидовець допомогли б їм покращити рівень життя.

Українці в мережі висловлюють підтримку віртуальним екоактивістам, вважають їх патріотами України та ігнорують інтереси людей, які живуть у високогір'ї Карпат і виступають за розвиток свого регіону. Зараз жителі високогірних громад готуються до наступного судового засідання. Бо інакше, як пояснити своїм дітям, чому не боролися за їхнє майбутнє? Адже Карпати — це перш за все люди. Це родини, сім’ї, варті гідного життя, як і кожен українець. І якщо єдність є нашою силою, а без економічної свободи будь-якої іншої й бути не може, то давайте вже думати нарешті про себе. Шанси дають сміливим!

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