Потрібно терміново вивезти жителів: названо кількість окупованих населених пунктів, де необхідна евакуація

Після підриву Каховської ГЕС на окупованій території Херсонської області евакуації потребують жителі 20 населених пунктів. Але загарбники людей не вивозять.

Про це під час брифінгу у Херсоні заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

«На непідконтрольній території лівого берега Дніпра евакуації підлягають щонайменше 20 населених пунктів», — констатував він.

За його словами, російська окупаційна «влада» не забезпечує цю евакуацію.

«Ми бачимо це у соцмережах, а також у повідомленнях людей. Тут ми звертаємося до всіх міжнародних організацій: до Червоного Хреста, до ООН», — додав Кубраков, зазначивши, що це необхідно, щоб якомога швидше забезпечити доступ та евакуацію українців в цих населених пунктах.

Також чиновник розповів, що як мінімум два природні парки національного значення — «Нижньодніпровський» та «Кам'янка Січ» у Херсонській області — можуть зникнути назавжди через підрив Каховської ГЕС.

«Національний природний парк „Нижньодніпровський“ та „Кам'янка Січ“ можуть зникнути назавжди. Міндовкілля разом з Держекоінспекцією підраховують збитки», — розповів він.

За словами Кубракова, підрахована шкода лише по водних ресурсах складає 2 млрд гривень.

«І це без урахування збитків природі заповідного фонду тощо, які будуть рахуватися довго і суми будуть збільшуватися у геометричній прогресії», — додав віцепрем'єр-міністр.

Зокрема, за його даними, щонайменше вчора 150 тонн мастила вже потрапили у річку Дніпро. Кубраков попередив, що це призведе до погіршення якості води, накопичення та розповсюдження в ній токсинів, загинуть усі водні біоресурси у цьому регіоні.

Нагадаємо, в селі на Дніпропетровщині, яке розташоване на лівому березі Каховського водосховища, на берег вже викинуло тони риби. Жителям затоплених районів Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей влада заборонила ловити та продавати рибу, щоб не наражати людей на небезпеку захворювання на ботулізм.

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