Нічні зустрічі забудовника і чиновників: експерт пояснив, як будівельна реформа прибере такий лобізм

Ухвалення законопроєкту 5655 про реформування ринку будівництва дозволить мінімізувати корупційний вплив чиновників на процеси в галузі.

Таку думку у блозі на «Цензор.НЕТ» висловив політолог Мар'ян Ощановський, коментуючи опубліковане напередодні розслідування про зустрічі чиновників із підприємцями після початку комендантської години у Києві.

В одному з епізодів показано, як столичний забудовник Артур Мхітарян о 2 ночі зустрічається з керівником департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександром Никоряком в одному зі столичних ресторанів. Через кілька годин після виходу сюжету мер Віталій Кличко закликав Никоряка звільнитися через порушення комендантської години.

Ощановський нагадав, що це вже не вперше чиновник уникає реальної відповідальності за конфлікт інтересів з підприємцем через формальний привід.

«Яскравим прикладом була історія, яку розкрив той же Михайло Ткач — коли заступник генпрокурора Олексій Симоненко на автомобілі, який має відношення до структур тютюнового олігарха Григорія Козловського, виїжджав за кордон „на зимові канікули“. Симоненка звільнили „за власним бажанням“, а не за конфлікт інтересів», — нагадав Ощановський. «Так само і мер Києва Віталій Кличко, схоже, тримає нас за дурнів. Адже він закликав звільнитися Олександра Никоряка не за зустріч з забудовником в позаурочний час — чого Никоряк, очевидно, не зміг би пояснити — а за порушення комендантської години» — додає політолог.

Ощановський нагадав, що у 2018 році ЖК «Taryan Towers», який будує Мхітарян, опинився в епіцентрі гучного скандалу. СБУ і Генпрокуратура порушили проти компанії кримінальні справи через нібито неузгодженість забудови з Мінкультом. Мхітарян тоді публічно звинуватив правоохоронців у вимаганні хабаря, справи закрили. А забудовник заявив, що в місті немає визначеного ареалу історичної забудови.

«Відтак право зводити „інноваційні об’єкти“ в таких чутливих зонах — це скоріше недогляд місцевої влади, або навмисно залишена лазівка, яка дозволяє вирішувати питання „в індивідуальному порядку“. Так само „індивідуально“ вирішується проблема висотності, недостатньої кількості паркомісць, комунікацій тощо. Не кажучи вже про те, що 33-поверхові будинки-монстри розташовані небезпечно близько до сусідніх об’єктів», — йдеться в дописі політолога.

На його думку, така невизначеність — це величезне поле для маніпуляцій через непрозорість законодавчого регулювання, повну автономність (в найгіршому значенні цього слова) органів місцевого самоврядування в питаннях визначення фактичних будівельних правил на місцях.

«І це саме та „мутна водичка“, в якій хочуть продовжувати ловити рибку мери, всіляко блокуючи законопроєкт 5655 про містобудівну реформу. Документ, ухвалений парламентом ще в грудні 2022 року, повністю виключає фактор „думки чиновника“ і дає можливість отримувати дозволи та погодження без хабарів і додаткових корупційних умов. Опоненти називають це „обмеженням прав міст“. З цим не можна не погодитися, але з одним нюансом: це обмеження прав міських чиновників „вирішувати питання“ з забудовниками о другій ночі в ресторані. Бо автоматизовані системи та прозорий реєстр байдужі до таких зустрічей. А той чиновник, який заведе в місто проблемного забудовника — буде сам відповідати за таку недобудову», — написав експерт.

«І той факт, що Віталій Кличко — один із ключових опонентів 5655 — не звільняє чиновника за конфлікт інтересів, а знаходить більш „зручний“ формальний привід нібито виконати політичний запит — лише підтверджує, наскільки сильно не хочеться втрачати годівницю», — підсумував Ощановський.

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