Запасів кисню майже не залишилося: у Північній Атлантиці триває пошук зниклої субмарини «Титан»

У Північній Атлантиці триває масштабна операція з пошуку зниклої субмарини «Титан». Як уже повідомляли «ФАКТИ», зв'язок із підводним апаратом, на борту якого перебувають п'ятеро людей, зник 18 червня. Мінісубмарина прямувала до місця, де було знайдено затонулий «Титанік».

За оцінкою експертів, у людей, які перебувають у батискафі, запасів кисню залишилося приблизно до 10-ї ранку (за Грінвічем) 22 червня. Час на пошуки та порятунок стрімко скорочується.

Вранці 21 червня блиснула надія: літак канадської Берегової охорони P-3 засік у районі пошуків «підводні шуми». Берегова охорона Бостона, в руках якої зосереджено керівництво операцією, незабаром заявила, що спроби з'ясувати походження шумів результатів поки не дали.

Водночас західні ЗМІ повідомляють, що подібні звуки можуть означати спроби тих, хто перебуває на борту «Титану», привернути до себе увагу.

З'явилася інформація, що ці шуми зафіксував ще один канадський літак Р-8, який оснащений засобами підводного виявлення.

Берегова охорона США повідомила, що станом на вечір 20 червня американські та канадські кораблі берегової охорони, а також приватні судна, які беруть участь в операції, обстежили територію площею 7600 квадратних миль.

Вдень 21 червня стало відомо, що до району пошуків поспішає французьке судно Atalante. Воно має доставити туди спеціальний підводний апарат Victor 6000. У 2021 році він з успіхом був застосований для підйому гелікоптера, що затонув на глибині 5 500 метрів.

Вже приєдналося до операції судно Deep Energy, яке використовується для прокладання труб на глибинах до 3 800 метрів.

Судно Deep Energy

Раніше «ФАКТИ» розповідали подробиці неймовірного порятунку чотирьох дітей, які провели у джунглях Амазонки понад 40 днів після авіакатастрофи.

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