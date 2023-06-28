Останній шедевр Густава Клімта на аукціоні продали за рекордну суму

У Лондоні на аукціоні Sotheby's, де навесні за 45 млн доларів купили картину Кандинського, за рекордну ціну було продано роботу Густава Клімта «Дама з віялом». Шедевр купили за 108,4 млн доларів. Це ціновий рекорд для робіт Клімта, а також рекорд Європи для творів мистецтва, які колись були представлені на аукціоні.

«Дама з віялом» є останньою завершеною роботою Клімта. Австрійський художник раптово помер у лютому 1918 року від грипу. Коли відкрили його майстерню у Відні, там знайшли дві картини. Одна з них — «Дама з віялом» — все ще стояла на мольберті.

Мистецтвознавці кажуть, що то портрет безіменної жінки. Є гіпотеза, що Клімту позувала одна з віденських танцівниць. Художник, мабуть, писав картину не на замовлення, що для нього зовсім нехарактерно.

Головною темою для Клімта було жіноче тіло. У жіночих зображеннях декоративні орнаменти та візерунки у нього часто поєднуються з еротизмом. Його роботи спричиняли запеклі суперечки. У 1900 році Клімт написав кілька картин, які мали прикрасити стелю Великої аудиторії Віденського університету. Керівництво навчального закладу назвало їх порнографією. Клімт відмовився від цього проєкту й відтоді більше ніколи не брався за громадські замовлення. Він взяв за правило малювати лише для приватних клієнтів.

У портреті «Дама з віялом» Клімт використав китайські мотиви. На картині присутні фенікс — як символ удачі, безсмертя та відродження, а також квіти лотоса — втілення чистоти та кохання.

Картину спочатку забрав друг і покровитель художника, віденський промисловець Ервін Бьоле. Потім її купив колекціонер Рудольф Леопольд. 1994 року він продав портрет за 11,6 млн доларів. Відтоді «Дама з віялом» на аукціонах не виставлялася. Останній шедевр Клімта зберігався у приватній колекції. Торік картину показували у музеї Бельведер.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що на аукціоні Sotheby's за 38 млн доларів продали найстарішу єврейську Біблію.

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