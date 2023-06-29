Крадії і пародисти: як росіяни крадуть ідеї українського ВПК

Російські зброярі давно перестали генерувати нові ідеї, тому змушені видавати викрадені технології за свої, зазначає український військовий експерт Олександр Коваленко.

«Щодо крадіжки в українського ВПК ідей російськими остолопами… Слідами замітки про БТР-82, який був представлений на форумі „Інженери майбутнього“ і який завдяки дистанційно керованому зенітному бойовому модулю повинен боротися з БПЛА. Але це по суті копія БТР- 94», — пише військовий експерт Олександр Коваленко у Telegram .

На початку 1990-х на заводі Малишева був спроектований і пущений в обмежене виробництво БТР-94, який поставлявся Йорданії, а потім Іраку. БТР відрізнявся наявністю спарених 23-мм автоматів 2А7М, а також комплексу, що дозволяв фіксувати повітряні цілі на відстані до 30 км.

Росіяни зараз представили жалюгідну пародію на те, що Україна реалізувала у металі ще у 1990-х, але так і не змогла, через об'єктивні причини запустити в серію для внутрішніх потреб. Адже в нинішніх умовах цей засіб ураження малогабаритних цілей був би дуже корисним.

Але…

Але ми зараз говоримо про запозичення ідей.

У 2014 році на сміх піднімалися українські БТР-4 із проти-кумулятивними ґратами. Як тільки їх не називали, і загін, і звіринець, але в результаті саме ці грати стали ставитися і на російських танках (Т-90 «Прорив») та БТР, зокрема БТР-82АТ.

Український МіГ-29МУ2, який дозволяв використовувати керовані бомби та ракети класу «повітря-поверхня». Російські псевдоексперти підняли тоді на сміх таку модернізацію МіГ-29, хоча самі впритул зайнялися аналогічною роботою у себе.

Таких прикладів безліч, і один із них — демонстрація на Міжнародному військово-морському салоні МВМС-2019 у Санкт-Петербурзі берегового протикорабельного ракетного комплексу «Рубіж-МЕ», полегшеної версії БПРК «Бал-Е» на шасі «КамАЗ» (8×8), з 4 ракетами на СПУ та ТПМ замість 8.

Цей БПРК «Рубіж-МЕ» своєю концепцією один в один був копією українського ПКРК «Нептун».

Практика багаторічного застосування БПРК «Бал-Е» показала, що наявність 8 ракет в СПУ і ТПМ надмірне і не ергономічне, а гусеничне шасі, що використовується, за всіх його переваг, не достатньо мобільне.

Таким чином, російський ВПК просто злизав вершки з української розробки, і нашвидкуруч впровадив їх у новий комплекс, який, зокрема, планується постачати на експорт.

Загалом, російський ВПК, за явної своєї переваги, практично завжди займався крадіжкою ідей, а не їхньою генерацією", — впевнено заявляє автор поста.

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