Освіта підкачала: з 1 вересня виші відмовляться від дистанційки через незадовільні результати навчання

Через пандемію коронавірусу, а згодом і російську агресію, українські навчальні заклади були вимушені переходити на змішану систему навчання — заняття в авдиторіях поєднували з дистанційним. У тому числі й у закладах передвищої та вищої освіти. Втім, це не дуже добре позначилося на отримуванні студентами знань.

В Міністерстві освіти та науки хоч і зазначали, що заклади фахової передвищої та вищої освіти, коледжи, академії та університети можуть самостійно визначати організаційну і безпекову модель провадження освітнього процесу, але звертали увагу на те, що перехід на освітній процес у дистанційному форматі призвів до незаперечного зниження якості освіти.

Зокрема, через відсутність ефективного зворотного зв'язку з викладачами, великим обсягом домашніх завдань, технічними проблемами, недостатнім забезпеченням здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників комп'ютерною технікою, браком спілкування, відсутністю здобуття дієвого практичного досвіду тощо.

В міністерстві рекомендували закладам з 1 вересня 2023 року максимально перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів.

Ця рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які знаходяться в зонах бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ, систем типу С-300 та аналогічних.

Протягом липня-серпня 2023 року керівництву закладів освіти рекомендували вжити заходів щодо облаштування існуючих укриттів (як спеціалізованих, так і пристосованих), в тому числі із залученням коштів спеціального фонду, для проведення в них занять під час повітряних тривог.

Раніше Європейський центральний банк пообіцяв українським студентам гранти на навчання в розмірі 10 тисяч євро. Втім, для цього потрібно виконати певні умови.

Фото Pixabay

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