Мобілізація по-новому: кому з чоловіків доведеться проходити ВЛК щороку

Відтепер призовникам, яких визнали тимчасово непридатними, відстрочку від призову на строкову військову службу надаватимуть терміном до року, після чого проводитимуть повторний медичний огляд. Про це свідчать нові правила у Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, пише юрист Володимир Романчук.

Контроль над такими непридатними особами зобов’язані здійснювати ТЦК та СП.

«Ця додаткова вимога не лише обтяжуватиме й без того перевантажені територіальні центри комплектування, де проводять огляд ВЛК, а й передбачає, що тимчасово непридатний призовник щороку витрачатиме кілька тижнів на здавання аналізів, відвідування лікарів і проходження ВЛК», — наголосив юрист.

Крім того, призовники зможуть надавати ВЛК додаткові документи про стан здоров’я на свій розсуд. Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ Міноборони внесло наказом № 490 від 18 серпня 2023 року.

Оновлення торкнулися методології визначення ступеня придатності до військової служби, переліку хвороб, а також розширили обов’язки ВЛК.

Згідно з новими правилами, ВЛК визначатиме придатність людини до військової служби не лише за станом здоров’я загалом, а й за конкретною військовою спеціальністю: якщо кулеметник отримав поранення і не зможе продовжувати свою роботу, замість демобілізації його можуть перевести, наприклад, на посаду водія.

На думку юриста, нові правила мобілізації треба доопрацювати, щоб не тільки виключити можливість корупції, а й не перевантажувати роботу військоматів.

Раніше «ФАКТИ» писали, які вимоги до водіїв та мехводів на фронті.

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