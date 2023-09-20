Використання безпілотників незабаром може ще більше вплинути на хід війни, — експерт

Минулого тижня Україна викликала ажіотаж масштабними операціями: атаки на Кримський півострів, анексований росією в порушення міжнародного права, можливо, завдали чутливого удару по російських військах. У Севастополі підводний човен і патрульний корабель, за повідомленнями, були щонайменше серйозно пошкоджені, якщо не повністю знищені. Ще одна атака, ймовірно, коштувала росії системи протиповітряної оборони С-400. За повідомленнями, в обох операціях були задіяні безпілотники.

росія, зі свого боку, здійснює масовані атаки з безпілотників на Україну вже кілька місяців. Знову і знову так звані дрони-камікадзе налітають на свої цілі і вибухають, завдаючи значних руйнувань. Лише цього тижня відбулися десятки атак з використанням таких безпілотників. Тільки в середу, наприклад, 44 безпілотника-камікадзе пролетіли над українськими портами на Дунаї. Атаки безпілотних літальних апаратів є частиною повсякдення війни.

Але це може бути лише початком, адже незабаром в Україні почнеться період багнюки. Особливо на півдні та сході країни дороги та стежки стануть важкопрохідними через сильні дощі. Це також може вплинути на контрнаступ, який зараз триває в Україні, пише t-online. Тому обидві сторони, ймовірно, будуть більше покладатися на безпілотники.

Ці системи вже відіграють вирішальну роль у війні в Україні, заявив в інтерв'ю виданню Маркус Райзнер, полковник Збройних сил Австрії. Безпілотники будуть використовуватися не лише в повітрі, але й на суші і, особливо, на воді.

«Використовуючи ці системи, обидві сторони мають майже повну картину ситуації, доступну без затримок, — пояснює Райзнер. — Це означає, що кожна сторона може пильно стежити за іншою і, таким чином, не дати ворогу сконцентрувати більші сили, не будучи виявленою. Ось чому війна зараз в основному розбита на сутички невеликих підрозділів».

Але наскільки велика роль безпілотників у війні?

«Дрони використовуються в Україні на тактичному рівні переважно для розвідки, — пояснює полковник. — На оперативному рівні вони використовуються, наприклад, для боротьби з зенітними позиціями глибоко за лінією фронту, а також на стратегічному рівні для атак на життєво важливі комунікації противника. росія робить саме це, атакуючи критично важливу інфраструктуру України».

За оцінками, лише з початку року Україна збила близько 2 000 іранських безпілотників-камікадзе Shahed, каже Рейснер.

«А росія тепер хоче виробляти 6 000 таких безпілотників на рік на заводі».

Останнім часом Україна часто збивала безпілотники-камікадзе з російськими комплектуючими — чітке свідчення того, що росія вже почала виробляти безпілотники іранської розробки.

У середині серпня видання Der Spiegel у співпраці з британською організацією Conflict Armament Research (CAR) оприлюднило інформацію про те, що росія почала виробляти безпілотники на основі іранської моделі. Окрім системи GPS, були виявлені й інші російські компоненти. Іран донедавна заперечував постачання росії безпілотників-камікадзе Shahed.

Що стає зрозумілим: росія і Україна нарощують свої можливості використання безпілотників. Це збільшує ймовірність того, що ця технологія відіграватиме ще більш важливу роль у найближчі місяці війни. За словами начальника Генштабу США Марка Міллі, через 30−45 днів почнеться «грязьовий період», який суттєво обмежить український контрнаступ.

«Ви знаєте, що тоді буде важко використовувати важку техніку і колісні транспортні засоби, — пояснює Рейснер. — Це не означає, що атаки повністю зупиняться, але ви будете змушені діяти невеликими загонами, а погодні умови ставатимуть дедалі складнішими. Тоді безпілотники відіграватимуть ще більшу роль. Щоразу, коли конфлікт переходить з рухомої війни в стаціонарну, одразу ж починають підніматися цілі рої дронів, і люди починають вести розвідку і стріляти один в одного. Факт залишається фактом: війна не закінчилася, вона буде продовжувати посилюватися».

У процесі цього атаки з безпілотників також зростатимуть на всіх рівнях. Тому Україна потребує стільки підтримки з боку союзників, і в якісному обсязі, і в кількісному, щоб вона була здатна протистояти постійним атакам з боку росії.

«Факти» писали, що 40 безпілотників українського виробництва вже мають допуск до експлуатації та держконтрактів.

19

Читайте нас у Facebook та Instagram