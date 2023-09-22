Чи можна писати слово «росія» з маленької літери: відповідь мовної Нацкомісії на філологічні сварки в суспільстві

Після того як міністр освіти та науки України Оксен Лісовий видав наказ, згідно з яким «Російська Федерація» має писатися з великої букви, в українському суспільстві зчинився традиційний с… ч. Тобто традиційна суперечка. Бо ж усі звикли вже писати росію з маленької. До речі, мало хто помітив, що наказ Лісового стосувався тільки іншого наказу, де раніше ерефія була написана з маленької, а не загального вживання. Навіть віцепремʼєрка Ірина Верещук втрутилася, закликавши Нацкомісію зі стандартів державної мови внести нарешті своє подання про зміни в правописі.

І Нацкомісія відреагувала, оприлюднивши своє рішення: «Зважаючи на героїчну боротьбу Українського народу за Незалежність Української Держави, взявши до уваги звернення в соціальних мережах Віцепрем’єр-міністра — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук про написання назви країни-агресора з малої букви, Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні від 15.09.2023 (протокол № 83) обговорила це питання і з урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України (вх. № 1396/23 від 14.09.2023), Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (вх № 1404/23 від 15.09.2023) повідомляє, що написання назв „російська федерація“, „росія“, „москва“, „московія“, „московське царство“, „російська імперія“», «державна дума рф» тощо з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру".

Наразі лишається сподіватися, що такий правопис усталиться й пошириться на офіційні документи. А також українцям дозволять вживати форму «на росії». Тим більше що мовні норми не лишаються незмінними, а розвиваються разом із суспільством. І періодично в правопис вносяться зміни. Хоча іноді боротися за них доводиться й у судах.

51

Читайте нас у Facebook та Instagram