Чи можна писати слово «росія» з маленької літери: відповідь мовної Нацкомісії на філологічні сварки в суспільстві
Після того як міністр освіти та науки України Оксен Лісовий видав наказ, згідно з яким «Російська Федерація» має писатися з великої букви, в українському суспільстві зчинився традиційний с… ч. Тобто традиційна суперечка. Бо ж усі звикли вже писати росію з маленької. До речі, мало хто помітив, що наказ Лісового стосувався тільки іншого наказу, де раніше ерефія була написана з маленької, а не загального вживання. Навіть віцепремʼєрка Ірина Верещук втрутилася, закликавши Нацкомісію зі стандартів державної мови внести нарешті своє подання про зміни в правописі.
І Нацкомісія відреагувала, оприлюднивши своє рішення: «Зважаючи на героїчну боротьбу Українського народу за Незалежність Української Держави, взявши до уваги звернення в соціальних мережах Віцепрем’єр-міністра — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук про написання назви країни-агресора з малої букви, Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні від
Наразі лишається сподіватися, що такий правопис усталиться й пошириться на офіційні документи. А також українцям дозволять вживати форму «на росії». Тим більше що мовні норми не лишаються незмінними, а розвиваються разом із суспільством. І періодично в правопис вносяться зміни. Хоча іноді боротися за них доводиться й у судах.51