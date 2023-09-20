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«Порцелянові» історії
23 вересня 2023
ВЕСНЯНІ ПТАХИ
ВЕСНЯНІ ПТАХІ Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1978
Скульптор: Salvador Debon
Розмір: 24,5×37 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Орнітологи зі США та Великобританії порівняли два види птахів, які будують гнізда хитромудрої форми. Їхні житла схожі на довгі кучеряві тунелі, що звисають з гілок, з кількома входами. Іноді гнізда різних представників зграї навіть сплітаються у спільну «копу».

Така конструкція спочатку дивує, оскільки, на перший погляд, вона виглядає ненадійно. Однак виявилося, що її дизайн обумовлений якраз безпекою.

Команда вчених досліджувала різні види ткачикових та жовтяничників (американських іволг). Виявилося, що обидва сімейства відрізняються «архітекторськими» здібностями.

Експерти виявили одну загальну особливість — у цих видів нащадки мають більш тривалий період розвитку, порівняно з птахами, які будують звичайні житла. За висновками орнітологів, це таки пов'язано з незвичайним дизайном їхнього житла.

Гнізда з довгими вхідними тунелями ефективніше служать захисту потомства від таких загарбників, як змії чи зозулі, які паразитують у чужих «будинках».

Автори дослідження з подивом виявили, що довгі розгалужені тунелі працюють насамперед проти виводкових паразитів — наприклад, тих самих зозулів, які бажають підкинути свої яйця в чуже гніздо. Виявилося, що птахам важливіше захищатися від таких вторгнень, ніж навіть від деревних змій.

Здатність до будівництва складних укриттів, на думку вчених, могла сприяти збільшенню тривалості життя і у багатьох інших тваринах. Втім, це вже зовсім інша історія.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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