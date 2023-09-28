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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1997
Скульптор: Antonio Ramos
Розмір: 65×49 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Ця дивна пара одразу привернула мою увагу своєю незвичайною поведінкою. Переходячи від однієї музейної шафи до іншої, вони знімали, як мені здалося, все підряд. Вона знімала на відео, а він з різних ракурсів робив світлини, не минаючи практично жодної порцелянової фігури з музейної експозиції. На жінці була досить скромна сукня, на чоловікові — не нова, але напрочуд чиста військова форма.
Вони знаходилися в музеї більше двох годин. За цей час вже пройшла екскурсія, яку для своїх подруг замовила яскраво вдягнена ювілярша. Вона вирішила зробити для галасливої жіночої компанії сюрприз, показавши перед святкуванням у ресторані новий столичний музей. Було помітно, що друга частина програми гостей цікавила значно більше першої. Вони майже не робили фотографій (бо ж, очевидно, поспішали) і часто запитували, скільки коштує та чи інша композиція, створена майстрами найвідоміших у світі порцелянових мануфактур. На вулиці перед музеєм їх чекали найновіші автомобілі престижних марок. Такий собі міні-варіант Женевського автосалону.
Я вирішив підійти до тієї дивної пари. Поцікавився у жінки, звідки вони і як потрапили в наш музей:
- Мабуть, ви запросили чоловіка на похід до нас?
- Це не чоловік. Це мій син. Олександр. Захисник.
Вона зробила акцент на слові «захисник», промовивши його з помітною гордістю.
- Це він був ініціатором відвідання музею.
- Так, я давно вже хотів у вас побувати, — якось поспішно сказав військовий. У нього було виснажене обличчя, на якому виділялися глибокі розумні очі. — Ми самі з Донеччини. Але там ми втратили практично все. Тому батьки вимушені були переїхати сюди. А я на фронті.
- Ну, як там? — вирвалося у мене.
- Воюємо потроху, — тихо відповів він і додав: — А мамку я сюди сам запросив. Вона у мене любить таку красу.
Слух різнуло оте слово «мамка». Але військовий промовив його настільки тепло і лагідно, що це виглядало чимось абсолютно органічним.
- Я приїхав у відпустку всього на кілька днів. Часу, звичайно, обмаль. Багато всього треба встигнути зробити. Але пункт відвідання вашого музею включив, так би мовити, в обовʼязкову програму.
- Не пожалкували? — спитав я.
- Про що ви кажете! Я буквально у захваті від цих шедеврів.
Він довго перераховував композиції, які йому з мамою сподобалися найбільше. Особливо відмітив іспанську роботу, присвячену зняттю Ісуса з хреста, виставлену у «Божественному залі» музею. Ту саму, яку на початку 2000-х я знайшов і привіз у Київ із Донецька. А потім пояснив:
- Я так багато тут фотографую, щоб потім показувати нашим хлопцям на «пєрєдку». Ви навіть не уявляєте, як їм це сподобається… Ми з мамкою тут ніби душею у вас відпочили. Дякуємо вам за це.
- Дякуємо, — повторила за сином жінка.
Вони знімали все так довго, що довелося підзаряджати телефони. А потім вже, ніби згадавши про обмаль часу, поспішили у своїх справах. Мені навіть стало не по собі від того, що музей забрав у них аж дві чи три години. Хоча хтозна, можливо, саме тут їм якраз і необхідно було побувати…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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