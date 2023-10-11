«Пострадянський клон реабілітації»: у МОЗ несподівано спростували корисність для здоров'я «лікувальних грязей»

Свого часу колишня очільниця МОЗ України Уляна Супрун присвячувала багато часу розвінчуванню «навколомедичних» міфів. І, схоже, у нинішньому МОЗ, вирішили відродити традиції просвітництва.

У Facebook міністерства розповіли про пасивні методи лікування та відновлення, до яких відносяться і такі популярні за радянських часів «лікувальні грязі».

Загалом їх існує чотири види: сапропелеві, торфʼяні, сульфідні і сопкові. Всі грязі мають різні фізичні властивості, хімічний склад та показники (рН), роз'яснюють медики.

Дію грязей обґрунтовують наявністю в ній сірководню, аміаку та деяких газоподібних речовин, які проникають через шкіру. Вони буцімто впливають на нервові закінчення, кровообіг, залози внутрішньої секреції та процеси обміну речовин.

«Є лише одна суттєва проблема — грязі не лікують та не сприяють процесу реабілітації. Принаймні, науковці про такі властивості пелотерапії не знають», — констатують у МОЗ.

Набагато більш прийнятною там вважають активну реабілітацію, право на безкоштовні сеанси якої має кожен громадянин України (від 2 до 8 реабілітаційних циклів впродовж року). При цьому пріорітетно такі послуги надаються, звичайно, захисникам України, які отримали поранення чи бойові травми.



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