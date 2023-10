Щось явно з головою: Роджер Вотерс на концерті цілу годину читав автобіографію замість того, щоб співати

Колишній член легендарного рок-гурту Pink Floyd Роджер Вотерс, концерт якого в Кракові було скасовано через його пропутінську позицію, перетворив свій сольний концерт у лондонському залі Palladium на хаос. Шанувальники очікували, що 8 жовтня скандально відомий музикант виконає для них повністю переосмислений альбом The Dark Side of the Moon. Однак 80-річний Вотерс протягом години читав зі сцени ще неопубліковану автобіографію.

Коли глядачі почали свистіти і висловлювати своє невдоволення, музикант у нецензурній формі послав їх подалі. Після цього він став ще 20 хвилин розповідати про своїх домашніх тварин, зокрема про качку на ім'я Дональд.

У підсумку більшість із 2300 глядачів просто покинули Palladium.

Після цього в соцмережах почали з'являтися неприємні для Вотерса коментарі:

«Якщо ти хочеш розповідати історії, розповідай їх у відповідний час своїй аудиторії у своєму власному грьобаному театрі. До речі, ти міг би проявити стриманість і перестати кричати на публіку».

«Я пішов послухати „Темну сторону місяця“, а не уривки з вашої книги. Дуже розчарований».

«Якби ви затрималися ще трохи, ви б побачили, як він сидить за столом із колодою гральних карт, розкладених, начебто для пасьянсу, в середині пісні».

«500 фунтів за те, щоб послухати купу мотлоху…»

Раніше повідомлялося, що владі Мюнхена не вдалося заборонити проведення концерту Роджера Вотерса в залі Olympiahalle. Обер-бургомістр столиці Баварії Дітер Райтер запропонвав уряду Німеччини створити необхідну правову базу, щоб місцева влада мала право забороняти виступ певних артистів.

