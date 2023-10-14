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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1986
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 41×84 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Чесно кажучи, багато хто з нас навіть уявити собі не може, наскільки корисною частиною живих організмів на нашій планеті може бути хвіст. Звичайний, начебто, хвіст. Але, на думку, австралійських вчених, які завершили нещодавно багаторічне дослідження, все виявляється не таким простим.
Хвіст у ссавців є найважливішим органом комунікації. Крім того, він здатний виконувати безліч інших функцій.
По-перше, у ссавців, що мешкають у воді (наприклад, китів та сирен), хвіст грає роль головного двигуна. Таку роль він грає і в бобрів.
По-друге, ссавцям, що пересувається стрибками на двох ногах (кенгуру, тушканчики, африканські стрибунчики), хвіст служить своєрідним балансиром. А для кенгуру ще й додатковою опорою у той момент, коли тварина стоїть. Австралійські короткоморді кенгуру нерідко використовують хвіст для перенесення трави та гілок при будівництві гнізда.
По-третє, деякі американські ссавці використовують хвіст як п'яту кінцівку, чіпляючись їм за гілки та повисаючи на ньому. У таких тварин шкіра на нижній поверхні хвоста подібна до шкіри долонь і ступнів: вона позбавлена вовни і покрита рельєфними лініями.
По-четверте, у ряду гризунів (зокрема, у щурів) довгий, майже позбавлений шерсті хвіст служить терморегулятором: особливості його кровопостачання дозволяють у міру потреби збільшувати або зменшувати кількість тепла, що віддається довкіллю.
І, нарешті, по-п'яте, багато копитних (коні, корови, антилопи) використовують хвіст для відлякування докучуючих їм летких комах. Однак цей захист не надто ефективний, адже ні в кого з них хвіст не дістає навіть до середини спини.
Але, виявляється, найоригінальніше застосування хвості знайшли бегемоти. Під час спорожнення шлунка хвіст бегемота починає часто-густо махати з боку на бік, розкидаючи навколо тварини послід. Таким чином, за твердженням дослідників, бегемот мітить межі своєї ділянки. Хто б міг подумати…
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