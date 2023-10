22 жовтня 2023

Слухайте, ось уже точно кажуть: вік живи — вік навчайся. Ви, наприклад, ніколи не замислювалися над тим, чому білі ведмеді ніколи не ковзають, пересуваючись дзеркально рівним льодом? Зізнаюся, я також. Хоча, погодьтеся, цікаво все-таки.

РЕКЛАМА

Виявляється, подушки лап у білих ведмедів усіяні мікроскопічними горбками. Саме вони підвищують зчеплення з поверхнею, допомагаючи менше ковзати по льоду та снігу.

Як відомо, природним середовищем проживання білих ведмедів є нескінченні сніги та льоди Арктики та жахливо холодна вода її морів. Але ці тварини чудово пристосувалися до місцевих суворих умов життя. Досить згадати їхню густу вовну, що зберігає тепло настільки ефективно, що на її основі вчені навіть розробили інфрачервоний камуфляж. Ще один бік адаптації білих ведмедів до життя на півночі виявили вчені з американського Університету Акрон. Їхня стаття була нещодавно опублікована в The Journal of the Royal Society Interface.

Раніше Натаніель Орндорф та його колеги досліджували гекконів. Ці крихітні ящірки здатні бігати по стінах і навіть по стелі, немов «прилипаючи» до поверхні за рахунок безлічі крихітних волосків на подушечках лапок. Тому вчені задумалися, яким чином білим ведмедям вдається не ковзати по снігу і льоду, постійно по них пересуваючись.

РЕКЛАМА

Для цього дослідники провели мікрофотозйомку подушечок лап різних видів ведмедів — білих, бурих, чорних (барибалів), а також малайських, які, до речі, не бачили ні снігу, ні льоду ніколи в житті. Порівнявши поверхні їхніх лап, вчені помітили, що у всіх ведмедів, окрім малайських, на лапах є мікроскопічні горбики, які роблять їх трохи «рифленими». При цьому у білих ведмедів висота горбків виявилася більшою, ніж у інших. За допомогою 3D-принтера автори дослідження роздрукували такі ж структури із еластичного полімеру. У лабораторних експериментах вдалося порівняти їхнє зчеплення зі снігом, довівши, що подушечки білих ведмедів демонструють максимально високе тертя.

Це рифлення може бути особливо важливим з урахуванням порівняно невеликого розміру ноги білих ведмедів. Щодо величини тіла їхньої лапи помітно менше, ніж, скажімо, у південних родичів, що дозволяє втрачати менше тепла при контакті з холодною поверхнею. Правда, це ускладнює можливість захоплювати опору, злегка стискаючи лапу і занурюючи в неї пазурі, як це роблять бурі та інші ведмеді. Тому горбки на подушечках білих ведмедів і мають таке велике значення для цих прекрасних мешканців північних просторів.

РЕКЛАМА

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

РЕКЛАМА