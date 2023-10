«Просто капець!»: мережа обурена списком суперфіналістів «Голосу країни-13»

Відбувся другий випуск півфіналу тринадцятого сезону «Голос країни» (1+1). Тренери продовжують відбирати учасників суперфіналу. В етер виходять випуски, що були зняті у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях. Відомо, що саме там буде знятий і суперфінал проєкту, який пройде у прямому етері. Нагадаємо, тренерські червоні крісла цьогоріч посіли музиканти Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та Надя Дорофєєва.

Минулого тижня був показаний один з двох півфіналів, які вперше відбулися у форматі «кросбатлів». Цього етеру змагання між учасниками команд продовжились далі. За новими правилами, під час етеру тренер кидав виклик іншому тренеру, виставляючи свого учасника. Зірковий наставник мав прийняти виклик та запросити на сцену вокаліста зі своєї команди, який стане гідним конкурентом. На сцені учасники по черзі співали підготовлені пісні, а переможця обирали глядачі в залі.

Розпочала випуск команда Івана Клименка. Продюсер викликав на батл Надю Дорофєєву. Від Клименка на сцену вийшла Вероніка Коваленко та заспівала пісню «Біля серця», написану своїм тренером.

«Цей виступ — шанс довести, що я достойна вокалістка, — сказала Вероніка. — А ще — показати себе нову, не схожу на те, що колись було у дитячому «Голосі країни».

Її опоненткою стала Майрамік Авоян, яка тимчасово проживає у Німеччині. Дівчина виконала німецький хіт у знак вдячності країні, що її прихистила.

«Вероніка вміє дуже потужно співати, що і показувала у минулих етапах, — прокоментував виступ Клименко. — Але цього разу, я попросив, аби всі ми побачили на сцені серце. Їй вдалося це зробити. Кожна нота викликала мурашки. Я пишаюсь, коли так круто співають мої пісні».

Але обидві учасниці залишили проєкт. Глядачі на офіційній сторінці «Голосу країни» обурилися таким вибором та новими правилами.

«Напевно не тільки мені не подобається новий конкурс, бо все іде як попало», — написали у коментарях.

«Ми вже двох сильних учасників втратили, це просто капець!» — обурились у мережі.

Надя Дорофєєва викликала на батл Юлію Саніну. Надя зізналася, що мріяла про це від самого початку. Від своєї команди співачка представила Едгара Енокяна. Хлопець виконав пісню своєї наставниці «Кохаю, але не зовсім», змінивши її під себе. Виступ став для Едгара дуже відповідальним, адже у співака почалися проблеми зі зв’язками.

«Подивимось, чи не підведе мене мій голос, — сказав Едгар перед виходом на сцену. — Дух точно не підведе, а ось голос».

Його опоненткою від команди Юлії Саніної стала засновниця українського хору в Німеччині Галина Печеніжська. Галина заспівала всесвітньо відому пісню «Why must we wait until tonight» Тіни Тернер. Співачка зізналась, що хоче, аби після її виступу кожна жінка відчула себе привабливою та гарною.

«Не вірю своєму щастю, що я в фіналі», — написала Галина, залишившись в шоу.

Христина Старикова з команди Юлії Саніної вступила у вокальний бій з Гідаятом Сеєдовим з команди Артема Пивоварова, який розповів про зміни у житті під час великої війни.

Глядачі вирішили, що виступ Христини з піснею «Ой ти, жайворонку» став найкращим у сезоні і напророчили їй перемогу у проекті. Гідаят залишив шоу.

«Христина справжній голос країни, вона переможець», — написали у коментарях.

Завершили батли пара Ізабелли Іващенко з команди Пивоварова та Юрій Городецький тренерки Наді Дорофєєвої. Юрій — військовий ЗСУ. Хлопець заспівав «Браття-українці» гурту «Шабля», та залишився у проєкті. Ізабелла покинула шоу і це рішення розлютило шанувальників проекту.

«Ви приколюєтесь? — обурились глядачі. — Скільки вже можна робити з того шоу цирк?«

«Ізабелла технічно набагато сильніша, це факт, — написали у коментарях. — Юрій непогано співає, але тут підтримка йому більше не як співаку, а як військовому ЗСУ».

Вже наступної неділі відбудеться суперфінал проєкту.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» суперфіналіст проєкту Пташкін розповів про бої у Бахмуті.

