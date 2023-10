«Я в шоці!»: глядачі розкритикували перший півфінал «Голосу країни-13»

Відбувся новий епізод європейського сезону «Голосу країни-13», який знімають у Варшаві. Після «батлів» тренери сформували свої команди. Цьогоріч у червоних кріслах: Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та Надя Дорофєєва. До фінального епізоду залишився ще один етер.

«Голос» у цьому сезоні проходить за новими правилами. Відбувся перший з двох півфіналів у форматі «кросбатлів». Учасники з різних команд змагалися між собою. Під час етеру тренер кидав виклик іншому тренеру, виставляючи на сцену свого учасника, а той своєю чергою приймав виклик і запрошував на сцену вокаліста, який ставав своєму опоненту достойним конкурентом.

На сцені учасники по черзі заспівали підготовлені пісні, а переможця «кросбатлу» обирали глядачі у залі завдяки спеціальному застосунку у своїх телефонах. Після чого ведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов, який напередодні проєкту потрапив у скандал, оголошували переможців. Вперше такі правила півфіналу втілили Сполучені Штати Америки та Франція. Третьою країною стала Україна.

Епізод розпочала тренерка Надя Дорофєєва, яка викликала на батл Івана Клименка. Першим на сцену вийшов Роман Панченко й заспівав пісню Formidable. Його опоненткою стала вокалістка, яка тимчасово живе у Торонто, Ліза Шафорос. Дівчина виконала пісню гурту Thirty Seconds to Mars The Kill, яку вона перетворила на The Heal, що означає «зцілення».

— За три дні до нового етапу ми поміняли Роману пісню, — сказала Дорофєєва. - Сьогодні пісня мого улюбленого виконавця Stromae звучить по-новому.

Після голосування до другого півфіналу потрапив Роман Панченко.

Роман Панченко

«Роман однозначно може перемогти на цьому конкурсі», — вирішили дописувачі на сторінці проєкту у соціальній мережі.

Іван Клименко викликав на батл Юлію Саніну. Іван представив дует Олександри Ройко та Ольги Щербак. Команду Саніної захищав Владислав Пелих. Влад заспівав трек River та пройшов далі.

Іван Клименко

«Я в шоці, як можна було не пустити дівчат? — обурились у мережі. — Вони були однозначно кращі».

У вокальному двобої зійшлися Марія Стасюк з команди Саніної з піснею «Пошта» та Михайло Панчишин — представник Артема Пивоварова, він заспівав «Біла тополя». В проєкті залишився Михайло, і це обурило деяких шанувальників.

«Марія була сильнішою… дуже прикро, що не вона піде далі», — написали у коментарях.

Закрили випуск Влад Шефриф з команди Артема Пивоварова — хлопець виконав пісню «Друг» — та Анастасія Чабан тренера Івана Клименка з хітом «Фортеця Бахмут». В проєкті залишилась Анастасія, але й тут думки шанувальників розділилися.

«Пробачте, але пісню «Бахмут» просто ужасно заспівали («- написали у коментарях.

«Треш! — обурились у мережі. - Як не справедливо! Влад Шериф заспівав дуже круто та красиво! А Стася… Це не вокал! Я в шоці…»

Після закінчення епізоду шанувальники проєкту вирішили, що тренери підбирали учасників, подібних до них самих.

«Кожен тренер підбирав під себе подібного: особливо Дорофєєва зі своїм виглядає, як колишні врємя і стєкло», — зауважили у коментарях.

«Вперше ні за кого не вболіваю, — написав шанувальник. - Всі, хто заспівав до мурах, не пройшли, а у фінал потрапили і ті, хто сьогодні дуже лажав».

