Вчені з’ясували, чому з віком час ніби прискорюється

Вислів «час летить», здається, стає все більш реальним, коли ми старішаємо. Однієї миті ви — безтурботна дитина, а потім, не встигнете й оком моргнути, як станете дорослим з безліччю обов'язків. Сінді Лустіг, професорка психології Мічиганського університету, розповіла DailyMail, що одна з причин полягає в тому, що коли ми стаємо старшими, наше життя, як правило, більш структуроване навколо рутини, і в ньому менше великих знакових подій, які ми використовуємо для розмежування різних епох «часу нашого життя». Вона додала, що в дитинстві ми маємо менше досвіду, над яким варто замислитися.

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«Для п'ятирічної дитини один рік — це 20 відсотків її життя, наповненого враженнями, коли вона відкриває для себе навколишній світ, — вважає Сінді Лустіг. — Однак, той самий проміжок часу становить лише два відсотки життя 50-річної людини, яка, ймовірно, має менше нових вражень».

Лустіг пояснила, що наш мозок об'єднує схожі дні та тижні, і нам здається, що все зливається воєдино.

Люди вимірюють час за пам'ятними подіями, а з віком їх стає все менше і менше. Ось чому більшість людей можуть пригадати те, що вони робили один раз, а не сотні.

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Ще одна теорія, яка обговорюється науковою спільнотою, належить Адріану Беджану з Дюкського університету, який припускає, що час летить швидше через старіння мозку.

У 2019 році Беджан опублікував своє дослідження, в якому йдеться про те, що з віком наше сприйняття життєвого досвіду може бути викривленим, і нашому мозку потрібно більше часу для обробки нових ментальних образів. З іншого боку, на початку життя мозок може сприймати нову інформацію у «швидкому темпі», що дозволяє йому обробляти більше за той самий проміжок часу, через що дні здаються набагато довшими, ніж вони могли б тривати пізніше.

За словами Беджана, фізичні зміни в наших нервах і нейронах відіграють важливу роль у нашому сприйнятті часу з віком. З роками ці структури стають складнішими й зрештою деградують, створюючи більший опір електричним сигналам, які вони отримують.

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Як з'ясували вчені, запобігти старінню допомагають швидкі рухи.

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