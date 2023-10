«Перетворіть бла-бла-бла на магію»: Кайлі Міноуг розповіла про роботу з акулами музичної індустрії

Виконавиця хіта «Padam Padam» Кайлі Міноуг, яка готується до відкриття своєї першої резиденцію в Лас-Вегасі, не встигла випустити 16-й студійний альбом «Tension» у вересні, але вже готова розпочати роботу над наступною платівкою. Робитти це вона буде в перервах між концертами «More Than Just A Residency», які стартують 3 листопада в The Venetian.



Про це 55-річна попзірка розповіла в подкасті Billboard Pop Shop.



«Те, що я відчуваю, і те, що я відчуваю щодо моїх головних співавторів, — це те, що ми торкнулися чогось, що я хотіла б дослідити більше. Не думаю, що це буде так швидко, але я думаю, що почну працювати над цим у Вегасі», — сказала зірка.



Кайлі, яка працювала над своєю останньою платівкою з такими представниками музичної індустрії, як Річард «Біфф» Стеннард, Дак Блеквелл і Джексон Фут, розповіла, як вона підходить до роботи з різними людьми. Вона сказала: «Я просто надсилаю їм повідомлення: «Вхідні, очікуйте бла-бла-бла, перетворіть це на магію, якщо щось не так».

Тим часом у Нью-Йорку пройшла приватна вечірка, яку влаштували члени легендарного рок-гурту The Rolling Stones. Під час цього шоу Леді Гага запалила з Міком Джаггером.

А Мадонна з українським прапором та у капелюсі українського дизайнера викликала фурор на концерті у Лондоні.

