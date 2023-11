Ризиковано, але вражає: Джаред Лето піднявся на знаменитий хмарочос у Нью-Йорку, рекламуючи майбутнє турне свого рок-гурту

Днями жителі та гості Нью-Йорка з подивом спостерігали за тим, як якась людина підіймалася стіною знаменитого хмарочоса Емпайр-стейт-білдинг на дах. Це було схоже на Людину-павука. Як з'ясувалося, підкорив будинок заввишки приблизно 400 метрів не супергерой, а популярний актор та музикант Джаред Лето.

Зробив він це для того, щоб у такий незвичайний спосіб оголосити про світове турне свого гурту Thirty Seconds to Mars. Тур під назвою 2024 Seasons пройде Латинською Америкою, Європою, Північною Америкою, Австралією та Новою Зеландією. А розпочнеться він 15 березня 2024 року. Це буде перше турне групи за понад п'ять років.

Між іншим, Джаред Лето став першою людиною в історії, яка здійснила сходження на Емпайр-стейт-білдінг.

У такий незвичайний спосіб Джаред Лето оголосив про світове турне свого гурту Thirty Seconds to Mars

«Ця будівля є доказом того, що в нашому світі ми здатні зробити все, якщо тільки прикладемо мозок. Багато в чому віра в це послужила джерелом натхнення для нашого нового альбому It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day („Це кінець світу, але це прекрасний день“), — заявив 51-річний володар премій „Оскар“ і „Золотий“ глобус», який заробив цього року «Золоту малину».

Лето є затятим альпіністом, але навіть для людини з його досвідом це був великий подвиг.

«Я зробив це. Я живий. Я дістався вершини. І я побачив мою маму у вікні 80 поверху. То був приємний сюрприз. Мама прийшла підтримати мене», — розповів Джаред.

Нагадаємо, 2020-го Джаред Лето ледве не загинув, коли намагався піднятися на скелю каньйону Ред Рок у США.

