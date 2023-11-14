Через зрив приватизації ДП «Волиньторф» держава може втратити 250 мільйонів: що відбувається

Компанія «Агробіостандарт» виграла аукціон від Фонду держмайна та стала власником ДП «Волиньторф». Проте вже за два тижні правоохоронці звинуватили її керівництво у змові.

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«Мовляв, „Волиньторф“ придбали за заниженою на 100 мільйонів гривень ціною. І вже за кілька днів суд виніс рішення про арешт всього підприємства і зупинив приватизацію», — зазначає 24 Канал.



У «Агробіостандарті» наголошують, що таким чином хтось намагається перешкодити приватизації. А держава натомість не отримає 250 мільйонів гривень.

«Ми зрозуміли, що ті корупціонери, які все життя наживались на цьому підприємстві, так чи інакше намагаються створити якісь перешкоди. Спочатку вони хотіли зірвати приватизацію, потім якось її відтермінувати, збільшити її вартість. А коли вони зрозуміли, що ми придбали ці підприємства, нічого кращого не придумали, як порушити кримінальну справу і прийти до нас з вимогою, щоб ми їх безкоштовно запустили у свою компанію і тоді у нас буде щастя, добро, і все в нас буде добре», — розповів Костянтин Бровченко, акціонер ТОВ «Агробіостандарт».

Представники компанії запевняють, що процес приватизації відбувся згідно з українським законодавством. Вони були єдиними, хто зацікавився об'єктом на аукціоні. До того ж під час придбання ДП сплатили на 23 мільйони вище за стартову ціну.

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«Хтось чинить спротив легальному бізнесу та легальній офіційній приватизації, яка відбулася чітко за буквою закону. А заяви про те, що бюджет нібито втратив 100 мільйонів гривень — це лише припущення. Адже оцінка підприємства відбулась відповідно до чинного законодавства за вартістю активів. А якщо хтось хотів купити за 300 мільйонів гривень, де ці люди? Чому вони не заявились офіційно на торги?» — запитав Андрія Приходько, керівник юридичної компанії «Приходько та Партнери» та юридичного маркетплейсу «Консультант».

Представники компанії планують діяти у правовому полі. Аби вплинути на ситуацію в цілому, вони пропонують внести зміни до законодавства.

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«Тільки законним способом, тільки коли буде диктатура закону, можна змінити докорінно цю ситуацію. Або суддя, або прокурор, коли ухвалюватимуть рішення, повинні будуть знати, що за це вони платитимуть, у тому числі й матеріально. Ми пропонуємо, що 10% з суми завданої шкоди вони мають компенсувати з власних кишень», — зазначив Сергій Аверченко, голова наглядової ради ТОВ «Агробіостандарт».

Представники компанії звертаються до керівництва країни з проханням допомогти нарешті отримати у власність своє майно, щоби почати нормально працювати. Там наголосили, що подібні ситуації негативно впливають на інвестиційну привабливість країни як в очах українців, так і іноземних партнерів.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, які можливості відкриває для країни програма «Великої приватизації».

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