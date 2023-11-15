Купюра 200 гривень вже не найпопулярніша: у НБУ розповіли, чи друкуватимуть банкноти номіналом понад тисячу гривень

В НБУ, де раніше повідомляли про плани після війни поміняти дизайн монет, зазначають, що існуючий номінальний ряд грошових знаків наразі овністю забезпечує потреби у готівкових розрахунках. Наразі це шість номіналів монет та шість номіналів банкнот — від 20 до 1 000 гривень — й НБУ не планує розширювати «лінійку».

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Так, заступник голови НБУ Олексій Шабан, коментуючи в інтерв`ю виданню «Телеграф» можливість появи банкноти більшої за 1000 грн, зазначив: «Ми поки що не бачимо необхідності розгляду можливості появи таких банкнот. Наразі основна банкнота в обігу — 500 грн (28% від загальної кількості банкнот в обігу)».

На те, що першість втратила банкнота у 200 грн, на його переконання, вплинуло повномасштабне російське вторгнення. Адже багато людей прагнули перевести свої заощадження у готівку, тому така відносно велика за номіналом банкнота як 500 грн і стала більш затребуваною.

«Завдяки діям НБУ ситуацію на готівковому ринку вдалося стабілізувати, готівка стала повертатися до банків. Насамперед почали повертатися банкноти номіналом 200 грн, оскільки люди заощадження психологічно воліють зберігати у вищих номіналах банкнот. Проте останнім часом активно повертаються до банків і банкноти номіналом 500 грн, які заміщаються в обігу банкнотою номіналом 1000 грн», — зазначив він та додав, що все ще багато українців тримають готівку поза банками.

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Він додав, що восени минулого року, коли почалися перебої з електроенергією, НБУ сам рекомендував громадянам постійно мати певний запас готівки.

Нагадаємо, що у жовтневому інфляційному звіті Нацбанку України прогнозувалася поступове зростання адміністративної інфляції, на що вплине, у тому числі, й підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги. Втім, інфляцію стримуватиме дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання, який згідно з припущеннями цього прогнозу, буде скасовано лише у 2025 році.

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Фото Pixabay



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