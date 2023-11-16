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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2002
Скульптор: Antonio Ramos
Висота: 67 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Легендарний «Поцілунок» Густава Клімта — чи не найвідоміша картина знаменитого австрійського художника. Розтиражована на сувенірах, парасольках, блокнотах і тарілочках, вона стала своєрідним символом кохання. «Поцілунок» знають навіть ті, хто ніколи не цікавився живописом взагалі і творчістю Клімта, зокрема. І, на жаль, лише тим, хто справді цікавиться мистецтвом, відомо про те, що «поцілунків» у Клімта чотири. «Золотий», написаний у 1908 році, був, до речі, лише третім за хронологією.
Свого часу нам з дружиною та дітьми пощастило, перебуваючи у Відні, побачити цю картину вживу. Безумовно, вона справляє неймовірне враження. Ще б пак. Це полотно величне не лише через його чималий розмір (1,80 м на 1,80 м), а й завдяки сюжету і «золотій» колористиці.
Розповідають, що картину Густаву Клімту замовив один заможний віденський граф. Він хотів, аби художник увіковічнив його в поцілунку з нареченою. Власне, їй у подарунок картина й призначалася.
Але Клімт завдання виконав лише наполовину: зобразив поцілунок… без власне самого поцілунку. Графу полотно дуже сподобалося. Проте він все ж поцікавився, чому герої не торкаються один одного устами. Художник відповів, що прагнув передати дещо важливіше за фізичний поцілунок — атмосферу жадання, пристрасті, очікування насолоди.
Клімту в цій картині вдалося передати жіночу покірність замість традиційного для його творчості жіночого домінування. В «Поцілунку» жінка втілює ніжність, м’якість, вона ніби поступається чоловіку і віддається почуттям.
Знавці кажуть, що в жінці з цього полотна художник втілив образ Емілії Фльоге, з якою перебував у досить непростих і «вільних» стосунках ледве не все життя і саме її ім’я прошепотів перед смертю.
Слід зауважити, що замовник картини пояснення Клімта щодо поцілунку прийняв і повіз картину нареченій. Та ж настільки «закохалася» в шедевр, що від тут же відповіла на освідчення графа палкою згодою…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Засяє наче новий: як очистити унітаз набіло за допомогою всього двох засобів (лайфхак від Марини Жукової)
Вітер: 2 м/с Пн
Тиск: 751 мм