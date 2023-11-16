20 листопада 2023

Кілька днів тому на італійському острові Сицилія вибухнув найвищий вулкан Старого світу Етна. Розпечені потоки лави виривалися із жерла, кипіли та схилом стікали униз, у Долину Левів.

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Дехто вже встиг назвати це помстою землі. Така люта міць Етни вразила не тільки заїжджих туристів, але й місцевих жителів.

Могутня гора дійсно ніби розлютилася — дим спочатку повалив стовпом на сотні метрів вгору, а незабаром із жерла почала вивергатися розпечена лава.

Італійська влада оголосила жовтий рівень небезпеки. Було вжито чимало екстрених заходів. До речі, у 2022 році і без того найактивніший у Європі вулкан встиг відзначитися кількома могутніми виверженнями. Тоді, розповідають, після потужних вивержень у небі над східною Сицилією було видно спалахи вулканічних блискавок. Найцікавішим є те, що Етну вважають підводним вулканом. Трикілометрову гору, яку всі бачать на поверхні, називають результатом численних вивержень і, по суті, застиглою лавою. Звичайно, це сталося не за рік, не за десятиліття і навіть не за тисячоліття. За оцінками вулканологів, цей процес зайняв щонайменше 300 тисяч років.

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Етна, на вершину якої під час поїздки по Сицилії мені з дружиною та молодшою донькою Анєчкою доводилося підніматися, вважається не лише найвищим, але й найактивнішим стратовулканом Європи. Вона знаходиться на східному узбережжі Сицилії, неподалік від міст Мессіна і Катанія. За легендами Давньої Греції, Афіна в битві олімпійських богів і гігантів придавила цією горою безсмертного гіганта Енкелада. Але Енкелад іноді ніби намагається вибратися на поверхню, тому вулкан прокидається — і починається чергове виверження. За іншою міфологічною версією, тут нудьгують в кайданах гіганти, які, щоб помститися за загибель братів-титанів, оголосили війну олімпійцям. На самому ж вулкані жив колись Гефест.

Давньогрецький історик Діоген Лаертський у 8-му розділі своєї книги «Про життя, навчання і вислови знаменитих філософів» розповідає, що філософ Емпедокл Акрагантський (V століття до н. е.) наклав на себе руки, кинувшись у кратер Етни. Зробив він це буцімто для того, щоб його шанували як бога. Проте богом після цього він так і не став…

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З різних боків Етни нараховують від 200 до 400 вулканічних кратерів. Приблизно раз на 150 років виверження Етни руйнує кілька місцевих поселень, оскільки схили досить густо населені і, завдяки розмаїттю мінералів і мікроелементів в охолодженій лаві і вулканічному попелі, ґрунти тут дуже родючі. На схилах вирощують фрукти, оливи, розводять виноградники.

Для нас же чи не найцікавішим у підйомі на Етну та спуску до її зеленого підніжжя виявилося знаходження там невеликої, але напрочуд багатої порцеляновими виробами італійських майстрів крамниці, яку давно вже тримають члени однієї родини. Очі просто розбіглися, коли я побачив всю ту красу. І, звичайно ж, не утримався від покупки кількох яскравих предметів, які поповнили нашу колекцію.

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Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.