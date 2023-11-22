Люди, які збираються придбати електромобілі, які мають більший попит в українців, знають, що головний їхній недолік — це займання, тепловий розгін у тяговому акумуляторі. Він відбувається через фізичне пошкодження блоку батареї або коротке замикання в одній з комірок. В результаті температура всередині одного з осередків акумулятора починає збільшуватися і перекидається на сусідні ланцюговою реакцією. У 95% випадків батареї починають горіти, а в інших 5% вибухають від надлишкового тиску газів.

РЕКЛАМА

Втім, стверджувати, що такі транспортні засоби менш безпечні, не зовсім вірно, пише Avtosota з посиланням на дані порталу The Conversation.

Річ у тому, що раніше ця проблема була досить актуальною для електрокарів. Але тепер нові моделі оснащуються акумуляторами нового покоління. Вони мають ефективну систему охолодження та ізоляції.

Наприклад, тягова батарея спортивного седана Neta S від найбільшого китайського виробника CATL оснащується листом міканіту, що виключає ланцюгову реакцію та пошкодження інших осередків під час теплового розгону. Також на блоці батареї є клапан скидання тиску, який випускає гази і не дає батареї вибухнути у разі пошкодження.

РЕКЛАМА

Таким чином, зараз електромобілі досить добре захищені від спалаху. І вони вже горять значно рідше за бензинові аналоги. Але залишається інше питання — чи заважає безпеці електрокарів їхня підвищена вага? Адже під час зіткнення вона може зіграти з ними злий жарт. З’ясувати це допомогли незалежні краш-тести.

Електромобіль проти бензинового автомобіля: результати краш-тестів

РЕКЛАМА

Раніше більшість електрокарів були переробленими бензиновими автомобілями. З них виймали бензиновий двигун та ставили на його місце електромотор. А тягову батарею вішали під днище. У такому вигляді електрокар дійсно виявлявся небезпечнішим за бензиновий аналог. Адже високовольтна система опинялася близько до землі, вага конструкції збільшувався, а жорсткість кузова залишалася незмінною.

Великий обсяг продажів електромобілів дозволяє компаніям розробляти для них окремі платформи з урахуванням вимог безпеки. Так, дуже популярною стала технологія CTB (Cell-To-Body). Її особливість полягає в тому, що тягова батарея стає невід’ємною частиною силового каркасу електрокара, по суті виконуючи роль його підлоги. Вона посилює жорсткість електрокара на кручення і забирає на себе частину енергії удару. При цьому осередки всередині ударостійкого блоку шкоди не отримують через спеціальний шар, що демпфує.

РЕКЛАМА

І результати краш-тестів знаменитої європейської асоціації Euro-NCAP показують, що «електрички» не просто не гірші, а навіть кращі за бензинові машини.

Так, спочатку експерти порівняли показники безпеки електрокарів та бензинових автомобілів, що належать до схожих сегментів.

А далі «зіштовхнули» NIO ES7 (EL7 у Європі) та Land Rover Discovery Sport. Китайський електрокар набрав 93% у сегменті безпеки дорослих пасажирів. Результат Discovery Sport — 84%. «британець» дещо реабілітувався у сегменті безпеки пасажирів-дітей, набравши 89%. А у NIO ES7 зняли бали за нестачу кріплень ISOFIX. Він здобув 85%. Але безпека пішоходів у ES7 значно вища — 80% проти 71% у Discovery Sport. У сегменті активної безпеки ES7 набрав трохи менше балів через жорсткий стандарт випробування.

І таких прикладів можна навести кілька. Так, пасивна безпека BYD Yuan Plus краще, ніж у BMW X1, Mazda CX-60 та Kia Sportage. А електричний Mercedes-Benz EQE за результатами краш тесту обійшов бензиновий C-Class.

Така статистика наочно доводить, що електромобілі і під час аварії показують себе краще за бензинові аналоги. Якщо говорити про «сухі» цифри, то бензинові автомобілі горять на 80% частіше.

Тому якщо дозволяють кошти, можна сміливо робити вибір на користь купівлі електрокара. До того ж Volkswagen у найближчі 3−4 роки має намір представити новий, більш доступний й повністю електричний автомобіль.

78

Читайте нас у Facebook та Instagram