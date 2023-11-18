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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2013
Скульптор: José Luis Santes
Розмір: 18×47 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Вам ніколи не доводилося замислюватися над питанням якого кольору зебри? Ні? Ну і правильно. А то тут можна просто заплутатися. Одні люди стверджують, що взагалі зебри білі, але в чорну смужку. Інші впевнені, що це зовсім не так, і починають доводити, що, мовляв, все навпаки. І зебри насправді чорні, але із білими смугами. І чий бік накажете прийняти у цій суперечці?
Наукову точку в цій історії нещодавно спробували поставити вчені одного з університетів Південно-Африканської Республіки. Вони довели, що зебри таки чорні. У білу смужку. Дослідження, що затягнулися на кілька років, підтверджують, що основним у цих тварин є чорний колір. Саме він проявляється першим у процесі ембріонального розвитку тварини, а білий додається вже згодом.
Більше того, «смугастість» допомагає цим тваринам вирішувати масу проблем, пов'язаних із виживанням у дикій природі. Насамперед смужки зебрам потрібні для захисту. Наприклад, леви не можуть розрізняти кольори і, коли зебра стрімко від них тікає, перемішування чорних і білих смужок легко збиває з пантелику могутнього хижака. Крім того, вчені виявили, що смуги також захищають зебр від укусів комах — монохромний візерунок впливає на зорові системи мух.
Коротше кажучи, від цієї спірної своєї смугастості зебри в житті більше виграють, ніж програють.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Р.S. Пропонована до вашої уваги порцелянова робота не обов'язково є ілюстрацією до тексту.
Вітер: 8 м/с 3х
Тиск: 727 мм