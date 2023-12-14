Як військовослужбовцю перевестись до іншої частини: авдокатка пояснила механізм

Мобілізованих і добровольців можуть направляти до різних військових частин, і важливо зауважити, що побажання військовослужбовців щодо розподілу в конкретну військову частину не завжди враховуються, оскільки це залежить від різноманітних чинників. Військовослужбовці, які вже пройшли певний термін служби, а також ті, кого недавно мобілізували, іноді можуть зіткнутися з ситуацією, коли їхній стан здоров’я не відповідає вимогам для продовження служби, пояснює адвокатка Аліна Вдовцова, яка розповідала про зміни у виплатах військовим та поліцейським.

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Існують випадки, коли військові виражають бажання служити в іншій частині або підрозділі, включаючи такі рішення через особисті або сімейні обставини. Відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, яке було затверджено указом Президента України від 10 грудня 2008 року, під час особливого періоду або встановлення правового режиму воєнного стану можливе переміщення військовослужбовця без його згоди, включаючи переведення на посади нижчого рангу.

А переміщення військовослужбовця за власним бажанням можливе лише у разі:

службової необхідності,

проведення організаційних заходів,

за станом здоров"я згідно висновком ВЛК,

за сімейними обставинами,

за висновком службової характеристики.

«Для здійснення переведення військовослужбовцю необхідно скласти рапорт та прикріпити до нього відповідні документи, які підтверджують підстави для такого переведення, такі як, наприклад, довідка військово-лікарської комісії (ВЛК).

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До рапорту може бути додане письмове погодження (відношення) командира частини, який приймає військовослужбовця на військову службу".

Раніше адвокатка розповідала, як оскаржувати постанову ВЛК.

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