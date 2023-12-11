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Країна: Данія
Мануфактура: Royal Copenhagen
Період створення: 1960-ті
Висота: 52 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
Про цю незвичайну жінку можна розповідати дуже довго. Американська дослідниця Маргарет Мід була яскравим представником всесвітньо відомої наукової школи «Культура та Особистість» і зробила чималий внесок у вивчення культурного феномена дитинства, помітно змінивши як в науковому світі, так і в світі дорослих людей саме відношення до цього періоду життя людини.
Маргарет Мід займалася проблемами інкультурації та соціалізації дітей, намагаючись знайти універсальні моделі виховання дітей і молоді, які допомагали б уникати конфліктів підліткового віку в багатьох цивілізованих країнах. Але найчастіше обʼєктами для своїх антропологічних досліджень вона обирала мешканців острова Самоа, який знаходиться в Тихому океані. Як правило, Маргарет Мід в якості результату своїх досліджень планувала перегляд традиційних методів виховання з боку таких наук, як педагогіка, психологія та соціологія. І все це — задля виявлення універсальних шляхів формування особистості.
Саме Маргарет Мід, зокрема, на багато років вперед визначила особливий інтерес психологічної антропології до дослідження дитинства.
Крім того, вона протягом всього свого життя розвивала провідну проблему школи «Культура та Особистість» у трьох напрямках: дослідження проблем соціалізації дітей, культурного смислу сексуальних ролей, соціального та культурного вимірювання особистості.
Завдяки її книгам в суспільній, а не лише в науковій свідомості, етнографія набула важливого значення. Крім високих наукових звань, Мід отримала і суспільне визнання. В 1949 році американські видавці назвали її «Видатною Жінкою Року» в галузі науки, в в 1956 році — однією з
найвидатніших жінок ХХ століття.
А ще вона стала відомою на весь світ одним своїм експериментом, проведеним в університетській аудиторії. Під час лекції Маргарет запитала присутніх, що вони вважають першою ознакою цивілізації. Студенти почали пропонувати різні версії, сподіваючись на те, що Мід мала на увазі риболовні гачки, глиняні горщики або оброблені камені.
Але ні. Мід мала на увазі зовсім інше. Принципово інше. Вона несподівано для всіх сказала, що першою ознакою цивілізації в стародавній культурі є стегнова кістка, яка була зламана, а потім зрослася.
Мід пояснила, здавалося б, очевидні для всіх речі: якщо жива істота в царстві тварин ламає лапу, то вона, як правило, неминуче помирає. Адже зі зламаною лапою воно не зможе втекти від небезпеки, не зуміє дістатися до річки, щоб напитися, або знайти для себе їжу. Така істота стає легкою здобиччю для хижаків, оскільки кістка зростається досить довго.
- Так от, — пояснила свій приклад вчена. — Стегнова кістка, яка була зламана, а потім зрослася, — це безумовний доказ того, що хтось витрачав власний час, щоб бути поруч з пораненим, перевʼязував рани, переносив людину в безпечне місце і охороняв її, поки вона не відновилася.
- Допомагати іншій людині під час важкого для неї періоду — це саме той вчинок, з якого починається цивілізація, — завершила Маргарет Мід…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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