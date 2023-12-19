Куди скаржитися пацієнтові, якщо у лікарні вимагали сплатити благодійний внесок: у НСЗУ дали роз'яснення

Національна служба здоров'я України фінансує надання всі медичних послуг застрахованим пацієнтам: від консультацій та обстежень до необхідного лікування і реабілітації. А отже пацієнти можуть розраховувати на безоплатне лікування, включно із обстеженнями та ліками з Національного переліку.

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Попри це іноді все ж трапляються випадки, коли в лікарні відмовляють у безоплатному лікуванні, гарантованому Програмою медгарантій.

Тому у НЗСУ розповіли, як діяти пацієнту.

Перше, що варто зробити — це звернутися за роз’ясненнями до керівника лікарні (або ж до власника закладу охорони здоров’я — відповідного органу місцевої влади).

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Якщо спілкування з керівником лікарні не дало результату — потрібно подати скаргу до НСЗУ. Строк її розгляду становить 30 робочих днів, відповідно до законодавства. Але здебільшого розгляд займає не більше 10 робочих днів.

Як правильно подати скаргу

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Необхідно надати всю наявну інформацію про порушення прав пацієнта, інакше НСЗУ самостійно звертається до заявника для уточнення інформації, і розгляд скарги займає набагато більше часу.

Готуючи скаргу до НСЗУ, вкажіть такі дані:

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прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату народження (в форматі день, місяць, рік народження). У випадку написання скарги від імені третьої особи необхідно надати документи, що підтверджують ваше право представляти інтереси іншої особи;

дата події (порушення прав);

правильна назва лікарні. Якщо є змога, додайте код ЄДРПОУ;

посада, прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали чи відмовлялася надати медичну послугу;

деталі ситуації, яка сталася;

сума коштів, яку довелося витратити, або яку вимагали. За наявності додайте копії чеків на ліки чи медичні послуги, які довелося придбати за власний кошт;

контакти для зв’язку.

Подати скаргу до НСЗУ можна:

через електронну форму на сайті https://service.e-health.gov.ua/…/osobisti…/citizen-form або за безоплатним номером 16−77 і її буде зафіксовано оператором гарячої лінії;

надіславши лист електронною поштою [email protected] або звичайною поштою (проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073);

написавши звернення під час особистого прийому громадян в НСЗУ.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, що робити, якщо у вашому особистому кабінеті пацієнта з'явилися фейкові дані, та як діяти пацієнтові, якщо його сімейний лікар звільнився.

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