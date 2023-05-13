Helsi дало збій: у МОЗ розповіли, що робити, якщо у вашому особистому кабінеті з'явилися фейкові дані

Останнім часом багато громадян стали скаржитися на те, що в системі «Helsi» вони знаходять «некоректні» візити до лікаря. В Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як бути у такому випадку.

«Перш за все, хочемо нагадати, що „Helsi“ — це лише одна з багатьох інформаційних систем, яка допомагає з'єднувати лікарів з центральною базою даних Електронної системи охорони здоров'я. Саме через такі системи лікарі вносять дані про послуги, надані пацієнту, в ЕСОЗ. А пацієнти за допомогою них можуть відстежувати дані про своє здоровʼя. Більшість із записів, які пацієнти вважають „некоректними“ — насправді це прийоми, під час яких була внесена вакцинація, процедури або ж проходження медичної комісії тощо. Не плутайте їх з фейковими візитами. Звісно, у процесі роботи лікарів із системою дані про візити можуть з’явитися і помилково (ми ж пам'ятаємо, що людський фактор ніхто не скасовував), і можуть бути зловживанням зі сторони лікарів. За останнє є сувора відповідальність», — йдеться у повідомленні відомства.

Там зазначили, що НСЗУ аналізує кожен запис та виявляє невідповідності. За статистикою, близько 10% цільових записів знімаються з оплати.

«Лише за минулий рік було виявлено 16 670 записів-повторів на „первинці“ — це дозволило уникнути зайвих виплат на понад 5 млн гривень. Також було перевірено понад півмільйона записів про смерть пацієнта. Завдяки цьому кошти не були витрачені на послуги для „мертвих душ“. Це дозволило перерозподілити 158 млн гривень», — повідомили в міністерстві.

Алгоритм дій у разі, якщо ви помітили в особистому кабінеті фейковий візит:

- Подайте скаргу до Національної служби здоров'я за номером 16−77, або ж за посиланням. (https://service.e-health.gov.ua/gromadyanam)

- Або ж зверніться з письмовою скаргою безпосередньо до керівництва медзакладу, в якому зафіксовано візит.

«Ці дії допоможуть державі оперативніше реагувати та відправляти моніторингові групи до медзакладів, на які надходять численні скарги. Кожна скарга перевіряється та у випадку можливого порушення, в тому числі, передається в правоохоронні органи», — зазначили в МОЗ.

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