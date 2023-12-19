Окупантів в окопах косить «мишача лихоманка»: у розвідці розповіли, що це за хвороба

На Куп’янському напрямку, де нині відбувається «негативний приріст» чисельності загарбників, до Сил оборони «долучилися» й… гризуни, тому що особовий склад масово косить так звана «мишача лихоманка»

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Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів — через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина.

Симптоми мишачої лихоманки включають сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день.

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Оскільки хвороба вражає нирки, заражений мишачою лихоманкою відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням.

Скарги на лихоманку від особового складу російської армії, який задіяний у війні проти України, командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж, на першому етапі перебігу «мишача лихоманка» нагадує звичайний грип.

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«У підсумку — „мишача лихоманка“ значно знизила боєздатність російських „щурів“», — зазначають у ГУР.

Зазначаємо, що про аномальне нашестя мишів та щурів у своїх окопах нещодавно розповідали і захисники України. У нас пояснили його незібраним на полях врожаєм та сезонною міграцією тварин у пошуках місця для теплої зимівлі.

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А бойові медики розповіли про власні нелюдські реалії на передових позиціях.

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