Зможуть нарешті оскаржити адміністративне рішення: адвокат пояснив, як українці захищатимуть свої права по-новому

Набрав чинності Закон України «Про адміністративну процедуру». Верховна Рада України ухвалила зазначений законодавчий акт ще 17 лютого 2022 року. Його, без перебільшення, називають довгоочікуваним, оскільки його намагались ухвалити понад 20 років. Цей нормативно-правовий акт передбачає новий етап у взаємодії органів виконавчої влади й місцевого самоврядування з громадянами та юридичними особами в досудовому порядку, пояснює адвокат Олександр Головченко, який раніше розповів, чому роботодавцям слід готуватись до штрафів.

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«Тепер громадяни зможуть брати участь в адміністративному провадженні, ознайомлюватись з матеріалами справи, матимуть право бути заслуханими державним органом та вносити свої пропозиції й зауваження до моменту ухвалення рішення. З'являється поняття „зацікавлені особи“ — люди, інтереси та права яких можуть бути порушені внаслідок ухвалення рішення адміністративним органом. Органи влади будуть зобов'язані обґрунтовувати адміністративні акти, мотивувати негативні рішення та роз'яснювати особам причини прийняття та порядок оскарження таких рішень. Процедура надання послуг стане прозорою й зрозумілою, що дозволятиме зменшити корупційні ризики. Для встановлення обставин, що мають значення для вирішення справи, адміністративний орган за необхідності з власної ініціативи зможе збирати документи та інші докази, витребовувати відомості й дані. З'являється простий та ефективний спосіб вирішення справ з найменшими витратами часу, коштів та ресурсів».

За цим законом, додає адвокат, особа матиме право оскаржити рішення, прийняте адміністративним органом, якщо його виконанням може бути порушено її право чи законний інтерес. Так, у судовому порядку скаржник зможе вимагати визнання адміністративного акта протиправним, зобов'язати змінити або ж скасувати акт чи окремі його положення.

Раніше адвокат Олександр Головченко розповідав, як українцям платити податки за кордоном.

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