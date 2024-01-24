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В Уельсі знайдено найдавніший живий організм: що про нього відомо

20:46 27 січня 2024
Уельс

Раніше «ФАКТИ» писали, що археологи в Єгипті знайшли уламки корабля та глеки, виготовлені 2300 років тому. Але нове відкриття вчених просто сенсаційне. Найдавніші живі організми в історії Землі з'явилися на території сучасного Уельсу. Про це говорять вчені, які опублікували свої висновки в Journal of the Geological Society.

У розпорядженні вчених були скам'янілості, знайдені в Уельсі в 1970-х роках. Тоді їх дослідили, але визначити їхній точний вік не вдалося. Застосувавши сучасні методи з використанням ізотопів вуглецю, вчені виявили в них ранні форми життя, які датуються майже 570 мільйонами років. Це примітивні багатоклітинні безхребетні, які з'явилися на Землі задовго до динозаврів.

На фотографіях, зроблених у лабораторії, видно повторювані кола та ланцюжки. Як підкреслюють вчені, ці організми ще не є тваринами. Їх важко класифікувати на еволюційному ланцюжку. Подібні безпрецедентні ранні форми життя були знайдені біля берегів Канади, що підтверджує теорію пізнішого розколу континентальних плит і утворення Атлантичного океану.

Під час Едіакарського періоду Уельс був частиною мікроконтиненту, який геологи назвали Авалонією. Ньюфаундленд, що в Канаді, був би сусідньою територією. За сотні мільйонів років створення Атлантичного океану розділило Уельс і східний Ньюфаундленд на тисячі миль один від одного. Прорив у датуванні скам'янілостей стався завдяки роботі провідного автора статті, аспіранта з Пембрукширу Тоні Кларка, який працює над радіометричним датуванням в Університеті Кертіна в Перті, Західна Австралія.

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Раніше повідомлялося, що на Святій Землі знайдено меч, загублений учасником Першого хрестового походу.

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