«Щоб отримати 2 мільйона, деякі поранені погоджуються на ампутацію»: що слід знати воїнам, аби не припуститися непоправних помилок

«Від бійців знаємо історії, коли лікарі пропонують пораненим воїнам приблизно таке: «Твою ушкоджену кінцівку врятувати важко, та й часу на це немає, велика черга на операції, ми всі змучені, тому давай її тобі ампутуємо, бо є відповідні медичні покази. Як годиться все оформимо, а ти отримаєш від держави 2 мільйона гривень», — розповів на презентації в Києві посібника «Дороговказ пораненого» президент міжнародного благодійного фонду «Здоров'я українського народу» Сергій Сошинський. — Дехто з поранених на таке погоджується, адже 2 мільйони — чималі гроші. Слід розуміти, що поранення — це трагедія для будь якої людини. Такий психологічний стан багатьом бійцям заважає тверезо аналізувати ситуації і приймати рішення. Тому мають бути зібрані до купи і доведені до військових ключові знання, які їм знадобляться в разі поранення. Ми зібрали все це в «Дороговказі».

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«Мені зробили вже 26 операцій»

Серед понад 200 ветеранів війни, які були залучені до роботи над посібником «Дороговказ пораненого» — учасник національної програми «Врятуй кінцівку» ветеран війни Юрій Трутенко. Він і його дружина Юлія дали інтерв’ю «ФАКТАМ».

Коли почалося відкрите вторгнення Юрій Трутенко служив за контрактом. Його підрозділ знаходився на Донбасі

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— Де і за яких обставин вас поранило? — ставлю питання Юрію.

- Це сталося рік і місяць тому під час бою біля Бахмуту, коли ми на той час 16 годин поспіль тримали оборону. Поранення мінно-вибухове. Коли побратими надали мені першу медичну допомогу, командир роти виніс мене з поля боя. Я був поранений дуже сильно — виникла загроза життю. Мені перебило сонну артерію, проте медики мене врятували. Я дуже вдячний всім, завдяки кому лишився живим.

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— Ви тоді втратили свідомість?

— Так, я був непритомний. Маю часткову втрату пам’яті — й досі не можу пригадати не тільки, як мене поранило, але те, що було протягом десь двох днів перед цим. Коли в лікарні Мечникова (в Дніпрі) прийшов до тями, не пам’ятав геть нічого — ані матір, ані дружину, ані дітей. Але потім я всіх їх згадав.

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— Через який приблизно час?

— Через півтора місяці.

— Першою згадали маму?

— Так. А згодом — дружину і дітей.

Коли після поранення Юрій прийшов до тями в лікарні, не міг згадати своїх рідних. Першою згадав маму, згодом — дружину Юлію (на фото) та дітей

— На той час вони вже знали, де і що з вами сталося, де знаходитеся?

— Так, знали. Через 10 днів після мого поранення їм все це повідомили. Вони в мене дуже сильні духом. Їм казали, що можу й не вижити. Проте вони вірили, що здужаю, і я вижив. Вийшло так, що я приходив до тями, але потім знову провалювався в несвідомість. І це відбувалося кілька разів. Така нестабільність тривала десь місяць.

— Коли ви згадали маму, вона знаходилася поруч з вами?

— Ні. Слід розуміти, що ми з Київської області, а я лікувався в лікарні в Дніпрі. Тож весь час бути поруч зі мною у рідних не було можливості. Просто в певний момент я згадав маму. А перед тим, коли вона приїздила, і я бачив її біля мого ліжка, не розумів, хто це.



— Вам врятували одну чи декілька кінцівок?

— Зусиллями лікарів, які залучені до програми «Врятуй кінцівку», мені зберегли поранені ліві руку і ногу. На черзі — відновлення щелепи. В мене була ушкоджена вся ліва сторона тіла, в тому числі печінка, легені, спина, кишківник, рука і нога, щелепа.

Юрій з дітьми

— Скільки хірургічних операцій вам вже зробили?

— Двадцять шість.



— Напередодні поранення у вас було передчуття, що так станеться?

— Я розумів, що можу отримати поранення, бо йшли інтенсивні бої. Коли вдавалося зв’язатися з дружиною Юлією, заспокоював її, казав, що все буде добре.

- Перед пораненням чоловік не виходив півтора тижні на зв’язок, — розповіла «ФАКТАМ» дружина Юрія Юлія. — Ясна річ, у мене була сильна тривога на душі, а також бажання побачити Юрія. Я завжди молилась за нього, просила Бога вберегти. Як тільки нам повідомили, що чоловік поранений, знаходиться в лікарні Мечникова в Дніпрі, я негайно туди поїхала. Юра лежав в реанімації. Хоча лікарі прямо казали, що він може й не виживити, я вірила, що буде жити. В мене було відчуття: якщо буду поруч з чоловіком, все врешті буде добре.

— Пригадуєте, як він в реанімації вперше відкрив очі?

— Юра від початку їх відкривав, але ж попервах нікого не пізнавав.



— Юрій пішов на війну по призиву?

- Ні, коли почалося відкрите вторгнення він служив в ЗСУ по контракту. Їх підрозділ знаходився тоді на Донбасі. Вранці 24 лютого я подзвонила Юрі, сказала, що почалася велика війна. А він мені каже: «Поки що нема чого переживати — у нас тихо». А потім і в них почалося. На превеликий жаль, з тих хлопців, які в ті перші дні були поруч з ним, на сьогодні в живих лишилися лише декілька.

— Як ваш чоловік став учасником програми «Врятуй кінцівку»?

— Коли він знаходився в лікарні, волонтери його запросили взяти участь в цій програмі. Вважаю, що це стало для нас спасінням — адже залучені до програми фахівці роблять все можливе щоб врятувати кінцівки пораненим бійцям. Коли Юра лежав в лікарні Мечникова, йому на поранені руку і ногу поставили апарати Єлізарова. Але ці кінцівки не працювали. Тоді волонтери програми «Врятуй кінцівку» знайшли в Києві лікарів, які змогли допомогти.

— Зараз Юрій відновлюється вдома?

— Так, вдома. Але ми чекаємо операції на щелепі у Львові. А також — продовження реабілітації.



«Держава не стимулює лікарів зберігати пораненим бійцям кінцівки, зате платить протезним майстерням від 240 тисяч до 640 тисяч гривень за кожний протез»

«До участі в створеній нами національної програми „Врятуй кінцівку“ ми залучили 150 провідних лікарів-травматологів України, і нам вже вдалося допомогти понад 1200 бійцям, які зіткнулися з загрозою ампутацій, — сказав на презентації „Дороговказу пораненого“ Сергій Сошинський. — Ми збираємо кошти на порятунок кінцівок серед приватних осіб та бізнес-структур. Закликаємо всіх допомагати нам. Наше гасло: „Не ампутуй — врятуй“. Слід розуміти, що порятунок кінцівки як мінімум в 5 разів дешевший за витрати, пов’язані з ампутацією та подальшим протезуванням. Але держава, на жаль, не стимулює лікарів зберігати пораненим бійцям кінцівки, зате платить протезним майстерням від 240 тисяч до 640 тисяч гривень за кожний протез».

Юрій і Юлія під час лікування

Сергій Сошинський розповів, що ця ситуація створила ґрунт для нехороших чуток, які, за його словами, циркулюють — про хабарництво. На нашу думку, такі чутки м’яко кажучи, дивні з огляду на самовіддану працю тисяч медиків, які щодня рятують поранених воїнів, в тому числі від ампутацій кінцівок.

- Ще слід обов’язково сказати про турнікети (застосовуються для тимчасової зупинки кровотечі — Авт.), — зазначив Сергій. — Якщо ви запитаєте досвідченого лікаря-травматолога про те, чи турнікети рятують від ампутації чи навпаки призводять до неї, він скаже, що якщо евакуація швидка, то турнікет рятує кінцівки. Якщо — тривала за часом, то навпаки призводить до ампутації або навіть смерті пораненого бійця.

— Вдається врятувати руки і ноги всім пораненим, яких включаєте в національну програму «Врятуй кінцівку»?

«Участь в програмі „Врятуй кінцівку“ — це мій вклад в Перемогу», — завідувач відділу Інституту травматології та ортопедії НАМН України професор Андрій Лябах

- На жаль, декільком з них не вдалося врятувати кінцівки. Чому? Іноді в програму потрапляють поранені, у яких ушкоджена кінцівка зовні виглядає більш-менш прийнятно, бо над нею працювали чудові пластичні хірурги. Вони постаралися, щоб ушкоджені рука або нога виглядали доволі добре. Але виявлялося, що фактично нічого було не зроблено з точки зору ортопедії. Пацієнта виписали зі словами: ми тобі зберегли кінцівку, тепер ортопеди-травматологи мають зробити, щоб вона працювала. Ортопеди починають аналізувати, як до них лікували пацієнта, і доходять висновку, що слід було одночасно усувати і ортопедичні проблеми, і робити пластичну хірургію. Час втрачено, повернути кінцівці рухливість вже неможливо.

У пацієнта починається істерика — його запевняли, що все добре, а ортопеди тепер кажуть, що, скажімо, рука не буде діючою, її слід ампутувати. Ми проводимо по складних випадкам консиліуми. В деяких з них беруть участь до 60 українських і зарубіжних лікарів. Але, на жаль, не завжди вдається зарадити декому з важких пацієнтів. Ще однією причиною ампутацій може стати сильна інфекція, яку не вдається зупинити. На жаль, маємо констатувати, що в українських лікарнях зараз справжня пандемія інфекцій.

Сергій Сошинський навів таку статистику: приблизно 74% від загальної кількості поранень на фронті — це ураження кінцівок. Зараз в госпіталях та лікарнях України ампутують майже 15% поранених на війні кінцівок. Це багато. Адже середній показник в інших війнах, які сталися за останні 60 років — 8−10%.

Раніше «ФАКТИ» писали про унікальну розробку франко-української команди, яка дозволить в 2 рази зменшити смертність важкопоранених під час евакуації з поля бою.

На фото у заголовку президент міжнародного благодійного фонду «Здоров'я українського народу» Сергій Сошинський

Фото надано родиною Трутенків

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