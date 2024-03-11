Раді пропонують відправити на фронт частину депутатів: якої думки про ідею народні обранці

Через нехватку людських ресурсів на фронті в Україні розглядають можливості відправки на фронт ув'язнених, виплати грошової винагороди мобілізованим, інші заходи стимуляції чоловіків йти до війська.

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Також періодично піднімається і питання відправки на передову народних депутатів та депутатів інших рівнів — на думку авторів ідеї, це могло б допомогти більш оперативно вирішувати багато питань. Втім, самі депутати вважають, що пропозиція залучити їх до ЗСУ наразі немає юридичних підстав. Про це в інтерв'ю «Телеграф» сказав нардеп Руслан Горбенко.

«Якщо взяти депутатів призовного віку, які підлягають мобілізації, то це буде приблизно 180 людей. Це дві роти. На війну це взагалі не вплине, бо якщо взяти будь-яку військову частину, то мінімальна кількість особового складу — це 5−6 тисяч військових. Ну і скажіть, чи допоможуть ці 180 людей? Думаю, що ні. Розумію, але ж ми кажемо про ефективність. Зараз п’ять-вісім депутатів точно служать. Було б і більше бажаючих, але нардеп не має права підписати контракт не тільки з територіальною обороною, а взагалі ні з якою військовою частиною», — сказав він.

Нагадаємо, народні депутати внесли до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію та військовий облік (№ 10378). Він одразу викликав багато обурення в соціальних мережах. За результатами нашого опитування проєкт закону не підтримують понад 80% українців.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно нардеп Федір Веніславський пояснив, що громадян, які не оновили свої дані у ТЦК та СП, можуть тимчасово обмежити у праві керування транспортними засобами.

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