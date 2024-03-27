«Недоказово і небезпечно»: медик про лікування мухоморами

Всі знають, що гриби надзвичайно смачні та корисні, з давнини вони є невід’ємною частиною здорової їжі. Але з кожним днем все більше й більше запитань виникає в українців відносно мікродозингу мухоморів. Якщо відкриваєш інтернет, то багато магазинів пропонують порошок, капсули, сушені шапочки з мухоморів. Що це таке і для чого — пояснив лікар-невролог Євген Скрипник, який раніше розповідав про астено-депресивний синдром.

ВІДЕО ДНЯ

«Ми знаємо, що зараз в США проводяться дослідження відносно лікування псилоцибіном, це галюциногенна отрута деяких грибів, не мухоморів, які можуть в майбутньому використовуватися для лікування депресій та ПТСР, разом з психотерапією. І навіть є вже в цьому успіхи, FDA затвердило діючу речовину на основі псилоцибіну. До чого тут мухомори? Одне спільне, лише сам факт — гриби.

Поїдання мухоморів може мати фатальні наслідки для життя. Немає досліджень, що мухомори допомагають чи лікують. Ніхто їх не вивчав. Давайте з таким самим успіхом будемо вживати отруту для щурів і тарганів в малих дозах? Те саме буде.

Поїдання мухоморів — це традиція народів Півночі, Сибіру, там, де шамани, які вживали, потім стрибали і в них відкривалося третє око.



РЕКЛАМА

У нас історично мухомори використовувалися для отруєння мух в першу чергу".

Лікар наголошує, що мухомори містять отрути — мускарин та мікоатропін, вони уражують внутрішні органи — печінку, нирки, і є нейротропними отрутами (тобто уражують нервову систему).

РЕКЛАМА

«Немає ліків на основі мухоморів. Лікування ними — це як уринотерапія, лікування сечею, може мати фатальні наслідки. Це недоказово і небезпечно».

Раніше лікар розповідав про тривожно-депресивні розлади.

РЕКЛАМА

17

Читайте нас у Facebook