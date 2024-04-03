Перебуваючи в СІЗО, кримінальний авторитет виманив у родичів військових, що зникли безвісти, півмільйона гривень

У Житомирні «смотрящій» слідчого ізолятора організував злочинну схему та разом зі спільниками наживався на рідних військовослужбовців, що зникли безвісти, знаходятся у полоні або загинули.

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Як повідомляють в Житомирській обласній прокуратурі, у людей виманили майже 500 тис. грн. Зловмисникам, серед яких двоє ув'язнених та їхня посібниця на волі, повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілим (ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України). А організатору окремо інкримінують ще й встановлення та поширення злочинного впливу в слідчому ізоляторі (ч. 2 ст. 255−1 КК України).

В прокуратурі повідомляють, що організатор — 24-річний ув’язнений, так званий «кримінальний авторитет», який перебуває у слідчому ізоляторі при установі виконання покарань Житомирщини. Серед засуджених його було визначено «смотрящим» — він розподіляв кошти, майно серед ув’язнених, спонукав їх дотримуватися «правильних» зі злодійської точки зору правил поведінки тощо.

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«Для реалізації шахрайської схеми залучив свого співкамерника. Той у свою чергу — знайому житомирянку, яка перебуває на волі. Кожен виконував свою роль. Ув’язнений у соцмережах знаходив інформацію про безвісти зниклих військовослужбовців, тих, хто перебуває у російському полоні чи загиблих у зоні бойових дій, розміщену рідними. Зв’язувався з ними, представлявся співробітником ТЦК та СП, або координаційного штабу, або членом пошукової групи та пропонував допомогу. При цьому зазначав, що необхідні певні кошти», — йдеться у повідомлені.

Пособниця, яка знаходилася на волі, відкрила у різних банківських установах рахунки та надала спільнику реквізити з доступом у системі WEB-банкінгу. На них від рідних, які розшукували своїх, надходили різні суми. Дехто віддавав мало не всі заощадження — понад 200 тис. грн. Від шахрайських дій постраждали майже три десятки жителів різних областей.

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Раніше повідомлялося, що у Дніпрі курсантка одного з правоохоронних вищих навчальних закладів під виглядом пораненого бійця ЗСУ виманила у мешканки Дніпра 800 тисяч гривень.

Фото Pixabay

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