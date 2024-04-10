Чи можна відварити заморожену курку: шеф-кухар каже «так», але є нюанс

Ми всі бували в ситуації, коли забували дістати м'ясо з морозильної камери, щоб розморозити його перед вечерею. Насправді, немає нічого більш дратівливого, ніж прийти на роботу і зрозуміти, що плани на вечерю потрібно змінити, щоб врахувати цю помилку — але, можливо, зворотне планування їжі не є необхідним, коли мова йде про курку. Тож чи можна зварити заморожену курку прямо з морозильної камери? Коротка відповідь — так. Довша відповідь полягає в тому, що з замороженої курятини слід варити лише заморожені курячі ніжки та стегенця.

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«Я виявив, що в більшості випадків варену курку використовують при приготуванні таких страв, як куряче м’ясо та пельмені, — розповів Southern Living шеф-кухар світового рівня американець Фред Тісс. — Є щось унікальне і особливе у відвареній у воді курці. Можливо, це історична та поживна цінність відновлювального бульйону. Відварене куряче м'ясо і сам бульйон можна використовувати для приготування багатьох страв або нагодувати велику компанію гостей».

На думку фахівця, існує економічна вигода у використанні більш жорстких і дешевих частин, таких як заморожені курячі ніжки та стегенця. З них можна приготувати курячий суп і страви, які зігріють душу. Хоча заморожену курку можна зварити, важливо знати, що цей процес призведе до швидкої денатурації білкових ниток.

«Ось чому я зазвичай ніколи не варю м'ясо, птицю або морепродукти, — пояснює Тісс. — Ця швидка денатурація зробить білок дуже жорстким».

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Доведення заморожених курячих ніжок і стегенець до кипіння допоможе заощадити час, а також дозволить отримати більш насичений бульйон і кінцевий продукт. Але Фред Тісс каже, що не рекомендує варити цілу заморожену курку.

«М'ясо грудки, якщо його зварити, а потім тушкувати, буде жорстким і збільшиться ймовірність нерівномірного ступеня готовності, що може призвести до харчового отруєння, — пояснює він.- Також не варто варити курячу грудку окремо. Заморожені гомілки та стегенця можна довести до кипіння у великій каструлі з водою. Спеції, такі як лавровий лист, чебрець і чорний перець горошком, можна використовувати для додання аромату. Після того, як заморожені ніжки та стегенця доведені до кипіння, зменшіть температуру. У верхній частині каструлі підніметься піна, яку слід зняти. Після цього курячі ніжки та стегенця можна вийняти і дати їм охолонути, а потім видалити шкіру та кістки. М'ясо можна нарізати для різних страв, а отриманий бульйон можна використовувати для супу або інших страв. Курячий бульйон також можна заморозити для подальшого використання».

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Нагадаємо рецепт грибного супу на курячому бульйоні з галушками.

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