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Нардеп Тищенко прийшов з ревізією на Подільсько-Воскресенський міст у Києві, але визнав, що той зроблений якісно

13:44 18 квітня 2024
Нардеп Микола Тищенко

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко сьогодні прийшов з ревізією на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу. За результатами візиту він змушений був визнати, що роботи виконано якісно.

«Закінчилася перевірка, яка тривала три години. Міст виконано доволі якісно», — заявив Микола Тищенко.

Він зазначив, що в нього є певні зауваження, про які він повідомив компанію-виконавця. Також Тищенко визнав, що, поки міст не зданий в експлуатацію, ще є час на усунення недоліків.

На черзі, за словами нардепа, — перевірки використання бюджетних коштів на двох інших київських мостах. А саме на Дарницькому, який перебуває на балансі «Укрзалізниці», та мості Патона, який знаходиться на балансі Мінінфраструктури.

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Раніше повідомлялося, що 16 квітня мер Києва Віталій Кличко перевірив хід робіт на Подільсько-Воскресенському мості та повідомив, що рух автомобільного транспорту цим мостом повністю планується запустити у вересні цього року.

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