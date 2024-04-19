Не тільки погода та хвороби: як уникнути неврожаю картоплі

Під час вирощування картоплі ми, на перший погляд, можемо робити все правильно, але в підсумку врожай може бути «дрібненьким» і ми не знаємо, чому. Низька врожайність картоплі може бути спричинена різними факторами, пишуть Добрі новини.

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Негативний вплив погодних умов, таких як сильна спека, заморозки, сильні дощі або посуха, може вплинути на розвиток картоплі та зменшити врожай. Хвороби, такі як фітофтороз, бактеріальна в’яність або шкідники, такі як картопляний жук, можуть спричинити ураження рослин та зменшити врожайність.

Недостатня підготовка грунту перед посадкою картоплі, недостатнє добриво або неправильне використання засобів захисту можуть призвести до низької врожайності. Використання невідповідних для даного регіону сортів картоплі також може призвести до низької врожайності. Недостатнє або надмірне поливання картоплі може негативно вплинути на її розвиток та врожайність. Недостаток вологи також може стати причиною низької врожайності.

Головні помилки під час вирощування картоплі:

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1. Недостатня підготовка грунту перед посадкою картоплі може призвести до низької врожайності. Ґрунт повинен бути ретельно вимочений, розкопаний та добре розгорнутий. Недостатнє добриво або використання неякісних добрив можуть також вплинути на врожайність картоплі.

2. Після посадки картоплі дуже важливо вести ретельний догляд за рослинами. Недостатнє поливання або недоліки у системі поливу, недостатній контроль за хворобами та шкідниками, недостатнє видалення бур’янів та недообробка грунту можуть призвести до низької врожайності або навіть загибелі рослин.

Недостатня кількість світла також може призвести до недорозвинення картоплі та зменшення врожайності. Неправильний вибір технології вирощування, недостатній догляд за рослинами та інші фактори можуть також вплинути на врожайність картоплі. Враховуючи ці фактори та приділяючи увагу догляду та управлінню ризиками, можна зменшити ймовірність низької врожайності картоплі.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що треба садити в квітні у відкритий ґрунт, як самостійно виготовити дієвий засіб проти колорадського жука, а також про те, як вирощувати картоплю в мішках.

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