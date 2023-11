Нова пісня The Beatles б'є рекорди та злетіла на вершину хіт-парадів

Легендарний гурт The Beatles 10 листопада знову очолив британський хіт-парад. Сталося це вперше з 1969 року. Досягти феноменального результату дозволила нова і, як її називають, остання пісня ліверпульської четвірки Now and Then. Вона вийшла 3 листопада і вже встановила низку рекордів.

По-перше, The Beatles побили свій власний рекорд, очоливши британський хіт-парад у 18-й раз. А ось абсолютний рекорд їм не підкорився. Належить він Елвісу Преслі, чиї пісні опинялися на вершині британського хіт-параду 21 раз.

По-друге, рекордним виявився розрив між двома композиціями гурту на першому місці хіт-параду. Він становив 54 роки. Востаннє це була The Ballad of John and Yoko, яка очолювала чарти у 1969 році.

Колишній рекорд належав Кейт Буш. У відомої співачки тимчасовий проміжок між хітами, які лідирували у британському хіт-параді, становив 44 роки — 1978 рік та 2022 рік.

Третім рекордом для «бітлів» став інтервал між першим та останнім синглом групи, який очолив хіт-парад — 60 років і 6 місяців. Вперше пісня The Beatles зайняла перший рядок хіт-параду у травні 1963 року. То була композиція From Me to You.

По-четверте, The Beatles тепер — сама вікова група на вершині британського чарту. Полу Маккартні 82 роки, Рінго Старру — 83. Джон Леннон і Джордж Харрісон назавжди залишаться 40-річним і 58-річним відповідно. Нагадаємо, голос Леннона у пісні Now And Then відтворили за допомогою штучного інтелекту.

«Це неймовірно. Це приголомшливо. Це також дуже емоційний момент для мене. Просто супер!» — прокоментував успіх Now and Then сер Пол Маккартні.

Як повідомляли раніше «ФАКТИ», новий альбом також випустив легендарний рок-гурт Rolling Stones. Причому в записі однієї з пісень взяв участь Пол Маккартні.

